 

Спустя более века Skoda возвращается к двухколесному транспорту

15.05.2025, 11:40, Разное
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В рамках инициативы «Modern Solid» Škoda представила футуристическую концепцию кафе-рейсера Slavia B. Это намекает на намерение автопроизводителя вернуться к своим корням – производству велосипедов и мотоциклов.

Концепт Slavia B является переосмыслением одного из первых мотоциклов 1899 года от Škoda. Разработанный дизайнером Роменом Букайе, он сочетает в себе классические черты гоночного мотоцикла – одиночное седло и глубоко посаженный руль – с футуристическими элементами фирменного дизайна.

Облик мотоцикла сохраняет узнаваемую ромбовидную раму оригинала, но интерпретирует ее «в более современной и мускулистой форме». Дизайнер сознательно подчеркивает отсутствие в Slavia B ненужных элементов, что соответствует формирующемуся городскому дизайну компании. Акценты на седле и рукоятках а виде коричневых кожаных вставок, а также подходящая по цвету кожаная сумка для инструментов с левой стороны добавляют стильный винтажный штрих, отсылающий к оригинальным наборам инструментов для мотоциклов.

Пока бренд не раскрывает технические характеристики Slavia B – мощность двигателя, размер колес, запас хода и бортовые технологии. Остается только гадать, воплотится ли эта концепция в реальность и выведет ли снова Škoda на рынок двухколесных транспортных средств.

Источник &#8212 Škoda


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