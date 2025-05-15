Спустя более века Skoda возвращается к двухколесному транспорту
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В рамках инициативы «Modern Solid» Škoda представила футуристическую концепцию кафе-рейсера Slavia B. Это намекает на намерение автопроизводителя вернуться к своим корням – производству велосипедов и мотоциклов.
Концепт Slavia B является переосмыслением одного из первых мотоциклов 1899 года от Škoda. Разработанный дизайнером Роменом Букайе, он сочетает в себе классические черты гоночного мотоцикла – одиночное седло и глубоко посаженный руль – с футуристическими элементами фирменного дизайна.
Облик мотоцикла сохраняет узнаваемую ромбовидную раму оригинала, но интерпретирует ее «в более современной и мускулистой форме». Дизайнер сознательно подчеркивает отсутствие в Slavia B ненужных элементов, что соответствует формирующемуся городскому дизайну компании. Акценты на седле и рукоятках а виде коричневых кожаных вставок, а также подходящая по цвету кожаная сумка для инструментов с левой стороны добавляют стильный винтажный штрих, отсылающий к оригинальным наборам инструментов для мотоциклов.
Пока бренд не раскрывает технические характеристики Slavia B – мощность двигателя, размер колес, запас хода и бортовые технологии. Остается только гадать, воплотится ли эта концепция в реальность и выведет ли снова Škoda на рынок двухколесных транспортных средств.
Источник — Škoda
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