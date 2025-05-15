Суд снял арест с автомобиля ВАЗ-2101 Анатолия Чубайса

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил ходатайство Анатолия Чубайса и снял арест с его автомобиля ВАЗ-2101, позволив экс-главе «Роснано» использовать своё любимое транспортное средство для поездок.

По словам бывшего чиновника, именно на этом автомобиле он планирует ездить по делам, связанным с урегулированием претензий государства на 5,6 млрд рублей, сразу после возвращения на родину.

Адвокатам топ-менеджера удалось доказать, что автомобиль был приобретён им в 80-е годы и не связан с его доходами на посту госслужащего в РФ, а также, что «Жигули» – единственный личный транспорт, имеющийся в активе обвиняемого.

Также суд разблокировал банковский счёт Чубайса, на который поступает пенсия. Защитники доказали, что бывший глава «Роснано» законно получает пенсию, ведь имеет надлежащий трудовой стаж и вовремя платил все взносы в пенсионный фонд.

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