 

Ростовские биоинженеры предложили 3D-печать мясных продуктов

15.05.2025, 10:45, Разное
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Фото: ДГТУ

Специалисты ДГТУ подготовили технологию производства мяса на специальном 3D-принтере, которая обеспечит возможность синтезирования искусственных мясных продуктов без потребности в забое животных. Новый способ позволит задавать итоговый состав — к примеру, получать мясной продукт, имеющий минимальное количество жира.

К 2050 году население нашей планеты приблизится к 10 млрд человек и, как считают в ДГТУ, вопрос о научных изысканиях в направлении продуктовой биоинженерии будет поставлен весьма остро. Одной из перспективных областей в этой области ученые из Ростова-на-Дону называют 3D-биопринтинг белковых продуктов питания высокого качества, включая мясо.

В своих исследованиях ученые получили искусственное мясо из европейской породы кролика, полученные от которого клетки выращивали используя мезенхимальные стволовые клетки с фибробластами, представляющие собой клетки кожной соединительной ткани, а также сухожилий. Конечный продукт, включающий натриевый альгинат, дополненный белком подсолнечника с подготовленными клетками, был напечатан на уникальном 3D-принтере с печатающей головкой, созданной в ДГТУ.

В ближайшей перспективе специалисты ДГТУ будут вести работы по усовершенствованию своей разработки, чтобы сделать ее доступной для многочисленных российских лабораторий.Источник &#8212 IMR Press


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