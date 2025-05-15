Ростовские биоинженеры предложили 3D-печать мясных продуктов

Фото: ДГТУ

Специалисты ДГТУ подготовили технологию производства мяса на специальном 3D-принтере, которая обеспечит возможность синтезирования искусственных мясных продуктов без потребности в забое животных. Новый способ позволит задавать итоговый состав — к примеру, получать мясной продукт, имеющий минимальное количество жира.

К 2050 году население нашей планеты приблизится к 10 млрд человек и, как считают в ДГТУ, вопрос о научных изысканиях в направлении продуктовой биоинженерии будет поставлен весьма остро. Одной из перспективных областей в этой области ученые из Ростова-на-Дону называют 3D-биопринтинг белковых продуктов питания высокого качества, включая мясо.

В своих исследованиях ученые получили искусственное мясо из европейской породы кролика, полученные от которого клетки выращивали используя мезенхимальные стволовые клетки с фибробластами, представляющие собой клетки кожной соединительной ткани, а также сухожилий. Конечный продукт, включающий натриевый альгинат, дополненный белком подсолнечника с подготовленными клетками, был напечатан на уникальном 3D-принтере с печатающей головкой, созданной в ДГТУ.

В ближайшей перспективе специалисты ДГТУ будут вести работы по усовершенствованию своей разработки, чтобы сделать ее доступной для многочисленных российских лабораторий.Источник — IMR Press