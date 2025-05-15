 

Мединский подарил всем членам украинской делегации по экземпляру своей книги «Мифы об Украине»

15.05.2025, 9:33, Разное
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Перед началом переговоров в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский вручил каждому члену украинской миссии по авторскому экземпляру своей монографии «Мифы об Украине», вышедшей в феврале 2022 года.

Как отметил глава Российского военно-исторического общества (РВИО), если «представители Киевского режима внимательно изучат» его исследование, то им не составит труда понять позицию Москвы по украинскому вопросу.

– Эта книга призвана развеять исторические мифы, которые активно пропагандировались на деньги коллективного Запада в последние четверть века. Прочтите её и вы поймёте, что такое Украина и какова её роль в Европе, – сказал Мединский.

Члены украинской делегации поблагодарили главу РВИО за подарок и пообещали презентовать ему при следующей встрече «что-то аналогичное, но написанное с других позиций».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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