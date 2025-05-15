Мнение «аналитика»: О «Стамбуле-2»… Они сговорились?

Выражаясь языком «питерской подворотни», российский президент Владимир #Путин — «пацан чёткий». Как предложил Киеву возобновить мирные переговоры в Стамбуле, так и отправил на них ровно того, кто три года назад «почти договорился» до Стамбульского коммюнике.

А встречное предложение своего украинского визави «перетереть базар» лично нынешний хозяин Кремля просто проигнорировал как недостойное внимания. Тоже, кстати, вполне «по понятиям».

В итоге Владимир Зеленский… оказался на растяжке.

Вот состав российской делегации, названный Кремлём.

Есть там и ещё один из первой стамбульской делегации — замминистра обороны Александр Фомин. В остальном состав более сильный. В число переговорщиков включены Михаил Галузин — замглавы МИДа, ответственный за отношения со странами СНГ и Игорь Костюков — начальник ГУ ГШ ВС РФ, больше известного как ГРУ. На экспертном уровне интересна Елена Подобреевская из АП РФ: вероятно, предполагается дискуссия по гуманитарным вопросам. И всё это говорит, что Владимир Путин продолжает свою линию на возобновление «Стамбульского процесса» в новых условиях.

Украине предложен сложный выбор: хотите, чтобы Стамбульское коммюнике и «парафированные» соглашения легли в основу мирных переговоров — давайте говорить предметно, по всем деталям. Не хотите на таком уровне, а желаете политической трескотни — переговоров не будет вообще. И ответственность за это ляжет уже на Киев.

Да, можно сколь угодно громко кричать, что такая делегация — это не про мир, а про имитацию переговоров. Но по факту «мирное предложение» на столе, люди для его доработки назначены, и можно согласовывать все технические детали. Что и есть суть мирных переговоров. А про эффективность «планов на коленке» и политических деклараций высокого уровня хорошо расскажет судьба Минских соглашений. Так что осторожная и последовательная позиция Кремля — сначала согласовать все технические детали до мельчайших подробностей, а потом уже выходить на политические договорённости — как минимум, логична и обоснована. Некоторые политологи считают, что именно такой вариант был согласован с Вашингтоном, отсюда и такая спокойная (на данный момент) его реакция на невысокий статус переговорной делегации РФ.

Всё вроде бы ОК. И лишь одно тут вызывает сомнения. Все помнят, какое отторжение в российском обществе вызвал «Стамбул-1», названный чуть ли не предательством?

А где гарантии, что «Стамбул-2» выйдет сильно лучше из рук всё тех же переговорщиков?

—

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках