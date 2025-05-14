Мнение «аналитика»: О возвращении Чубайса в Россию… Что он здесь поимеет?

Ну, что, тест пройден. Бывший полудержавный властелин Анатолий Чубайс кинул пробный шар — и получил довольно интересный результат. Может быть, не стопроцентно тот, на который рассчитывал. Но всё равно весьма и весьма обнадёживающий.

Теперь можно и о возвращении в Россию подумать…

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил ходатайство экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса о снятии ареста с имущества на сумму 5,6 млрд руб. Арест будет снят с денежных средств в размере 50% зарплаты или иных доходов, Об этом сообщают «РИА Новости».

Тем самым Анатолий Чубайс продемонстрировал, что его позиции и лоббистские возможности по-прежнему сильны. Хотя Арбитражный суд Москвы оставил в силе арест его недвижимости, но это, по сути фикция. По словам представителя Роснано, все 32 объекта недвижимости, которыми когда-либо владел Анатолий Чубайс, были им распроданы с октября 2022 по март 2023. Арестовывать нечего. А вот «иные доходы»,- другое дело. Их суть раскрывает ТГ-канал «Незыгарь» (иноагент).

Анатолий Чубайс известен с девяностых годов как биржевой игрок на инсайде, что давало ему помимо всего прочего, возможность легализовывать коррупционные доходы. Его текущие доходы также связаны с вложениями в акции известных российских эмитентов. И освобождение их из-под судебных санкций, безусловно, имеет значение для Чубайса. Не только материальное: таким образом, идеолог и лидер сислибов посылает знак, что он по-прежнему способен влиять на российскую #власть, включая ее судебную ветвь. Многие считали, что демаршем в суде он готовит почву для своего возвращения.

И если вернётся, на половину пенсии рассчитывать сможет.

Нормально?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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