 

«Это не Москвич»: кубинские таксисты сняли эмблемы АЗЛК с поставленных им автомобилей «Москвич-3»

14.05.2025, 19:33, Разное
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Таксисты на Кубе отказались считать «Москвичами» поставленные из Москвы автомобили – они даже сняли с машин эмблемы советского завода АЗЛК. Как сообщил местный телеканал Centro Norte, водители называют современные «Москвичи» «подделками, не пригодными для сколь-нибудь длительной эксплуатации».

В сюжете телеканала говорится, что в таксопарке поначалу сочли поставку розыгрышем.

«Я ездил на всех «Москвичах», которые когда-либо существовали, и последняя модель называлась «Алеко». Это отличные, надёжные машины, сделанные для настоящих людей, а не для манерных неженок, не умеющих держать ключ в руках. Сейчас же нам привезли дешёвую пластиковую подделку, это точно не «Москвич». Я сначала думал, что над нами пошутили», – сетует таксист из столицы Хосе Карпунес.

«Легендарным буквам Moskvich не место на консервных банках из фольги, которые теперь стоят у нас в гараже, – соглашается с ним коллега. – К тому же эти буквы и эмблемы были криво наклеены, а некоторые отвалились, когда машина была ещё в плёнках. Сам автомобиль – откровенно одноразовый, к нему даже не идут в комплекте пусковая рукоятка и ящик с инструментом, как было с настоящим «Москвичом». Как здесь чинить кузов после ДТП, если он рассыпается от рихтовочного молота? Как настраивать карбюратор? Это просто пластик и фольга».

«Я думаю, кто-то должен сообщить русским, что китайцы начали использовать знаменитые советские марки, чтобы продвигать своё барахло в мире. Это очевидно незаконно», – высказался в свою очередь механик таксопарка.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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