В Москве появятся платные скоростные линии метро

Мэр Сергей Собянин представил новый проект модернизации транспортной сети столицы, вдохновлённый успехом МСД.

Теперь за дополнительную плату можно будет быстрее добраться от центра города к спальным районам и пригородам. Для реализации проекта задействуют тоннели, ранее находившиеся на балансе различных организаций и выполнявшие технические функции.

На первом этапе будет открыта ветка Д-6, которая соединит Александровский Сад, Арбатскую, Фрунзенскую, Воробьёвы Горы и Тропарёво, а в перспективе выйдет к аэропорту Внуково. Другая строящаяся ветка, известная в СМИ как №100, пройдёт от станции Кузнецкий мост под парком Зарядье на юг, в Ясенево. Третья ветка соединит Площадь Революции с Балашихой.

Проезд по новым веткам по персонализированной карте «Тройка» планируется сделать бесплатным для москвичей как минимум в четвёртом поколении, депутатов Госдумы и сенаторов. Для прочих граждан поездка обойдётся в 500 рублей. При переходе с экспресс-ветки в систему транспорта столицы плата за пересадку не взымается.

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