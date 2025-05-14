 

В Московской области прошла конференция к 100-летию блаженной кончины святителя Тихона

14.05.2025, 14:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Конференция стала частью масштабной программы празднования памятной даты,
организованной при поддержке Министерства информации и молодежной политики
Московской области. Участников приветствовал заместитель председателя
правительства Подмосковья Вячеслав Духин, который зачитал обращение губернатора
Андрея Воробьёва.

«Святитель Тихон — выдающийся духовный лидер, который сохранил главные
ценности Русской Православной Церкви в годы испытаний. Его стойкость и мужество
стали примером преданного служения»,

— отметил Духин.

Доклады спикеров были посвящены жизни и духовному наследию святителя, его
роли в сохранении Церкви в годы революции и гражданской войны. Выступавшие
подчеркнули, что Тихон олицетворял пастырскую верность, духовную твердость и
милосердие. Несмотря на гонения, арест и покушения, он продолжал служение,
проводя богослужения и помогая страждущим.

Председатель наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское
просветительское общество» Анна Громова напомнила, что просветительская миссия
святителя продолжается и сегодня.

«Мы и наши сподвижники, единомышленники в разных регионах России объединяют
усилия для дальнейшего просвещения молодежи и милосердного служения ближним во
Славу Божию»,

— сказала она.

Конференцию завершил концерт духовной музыки в исполнении праздничного хора
Спасского храма села Усово.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05 / За полгода в ВМС США упали в море три крайне дорогих палубных истребителя

14.05 / В Москве появятся платные скоростные линии метро

14.05 / Геологические свидетельства отвергнутой эпохи антропоцена оказались убедительнее, чем у голоцена

14.05 / Antpool: отзывы и обзор крупнейшего майнингового пула

14.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Закон об аресте имущества релокантов

14.05 / Гипотеза Бострома снова «ожила»: живем ли мы внутри симуляции?

14.05 / Мнение: Как Сталин целовал меч короля Георга

14.05 / Лучшие способы поддержания психического здоровья простые и бесплатные

14.05 / Борис Джонсон и Кир Стармер вылетели в Стамбул, несмотря на отсутствие приглашения

14.05 / В ранней Вселенной нашли несколько кандидатов в темные звезды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика