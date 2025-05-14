В Московской области прошла конференция к 100-летию блаженной кончины святителя Тихона
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Конференция стала частью масштабной программы празднования памятной даты,
организованной при поддержке Министерства информации и молодежной политики
Московской области. Участников приветствовал заместитель председателя
правительства Подмосковья Вячеслав Духин, который зачитал обращение губернатора
Андрея Воробьёва.
«Святитель Тихон — выдающийся духовный лидер, который сохранил главные
ценности Русской Православной Церкви в годы испытаний. Его стойкость и мужество
стали примером преданного служения»,
— отметил Духин.
Доклады спикеров были посвящены жизни и духовному наследию святителя, его
роли в сохранении Церкви в годы революции и гражданской войны. Выступавшие
подчеркнули, что Тихон олицетворял пастырскую верность, духовную твердость и
милосердие. Несмотря на гонения, арест и покушения, он продолжал служение,
проводя богослужения и помогая страждущим.
Председатель наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское
просветительское общество» Анна Громова напомнила, что просветительская миссия
святителя продолжается и сегодня.
«Мы и наши сподвижники, единомышленники в разных регионах России объединяют
усилия для дальнейшего просвещения молодежи и милосердного служения ближним во
Славу Божию»,
— сказала она.
Конференцию завершил концерт духовной музыки в исполнении праздничного хора
Спасского храма села Усово.
Смотреть комментарии → Комментариев нет