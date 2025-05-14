В Московской области прошла конференция к 100-летию блаженной кончины святителя Тихона

Конференция стала частью масштабной программы празднования памятной даты,

организованной при поддержке Министерства информации и молодежной политики

Московской области. Участников приветствовал заместитель председателя

правительства Подмосковья Вячеслав Духин, который зачитал обращение губернатора

Андрея Воробьёва.

«Святитель Тихон — выдающийся духовный лидер, который сохранил главные

ценности Русской Православной Церкви в годы испытаний. Его стойкость и мужество

стали примером преданного служения»,

— отметил Духин.

Доклады спикеров были посвящены жизни и духовному наследию святителя, его

роли в сохранении Церкви в годы революции и гражданской войны. Выступавшие

подчеркнули, что Тихон олицетворял пастырскую верность, духовную твердость и

милосердие. Несмотря на гонения, арест и покушения, он продолжал служение,

проводя богослужения и помогая страждущим.

Председатель наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское

просветительское общество» Анна Громова напомнила, что просветительская миссия

святителя продолжается и сегодня.

«Мы и наши сподвижники, единомышленники в разных регионах России объединяют

усилия для дальнейшего просвещения молодежи и милосердного служения ближним во

Славу Божию»,

— сказала она.

Конференцию завершил концерт духовной музыки в исполнении праздничного хора

Спасского храма села Усово.