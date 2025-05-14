Мнение: Как Сталин целовал меч короля Георга

На приложенном фото вы можете наблюдать, как Сталин целует наградной рыцарский меч, изготовленный для него по приказу английского короля Георга. Церемония приёма меча прошла в Тегеране, в посольстве СССР. Лично приехать в Иран король Георг не пожелал, отправил вместо себя Черчилля.

Меч для Сталина выкован из отличной шеффилдской стали и богато украшен золотой проволокой, а его гарда сделана из чистого серебра. На навершии из горного хрусталя — роза Тюдоров, символ объединения династий Ланкастеров и Йорков, а также отличительный знак йоменов-стражей Тауэра. На ножнах — королевский герб, корона и вензель. Ничего случайного: эскиз меча подготовил оксфордский профессор дон Глидоу, а утверждал его лично король Георг.

Получив почётное оружие и переволновавшись, Сталин неловко поцеловал ножны и тихо поблагодарил английского премьер-министра, потом Сталин с Ворошиловым уронили меч, потом Сталин пошёл хвастаться мечом Рузвельту, американскому президенту…

Звучит немного конспирологически… но нет, Сталин не был вассалом короля Георга, а Советский Союз не был криптоколонией Британии. Собственно, и меч-то подарили не Сталину лично, а всему советскому народу — в честь нашей славной победы в Сталинградской битве, которая восхитила и обрадовала наших союзников, англичан. Надпись на мече гласит:

КРЕПКИМ КАК СТАЛЬ • ГРАЖДАНАМ СТАЛИНГРАДА • ОТ КОРОЛЯ ГЕОРГА VI • В ЗНАК ГЛУБОКОГО ВОСХИЩЕНИЯ БРИТАНСКОГО НАРОДА

Упрекать Сталина за то, что он принял меч от имени «граждан Сталинграда» было бы странно. Совершенно очевидно, что тут Иосиф Виссарионович правильно поступил, особенно если учесть, что в 1943 году помощь Британии и США была для нас критически важна. Сейчас некоторые утверждают, будто Британия и США — так, рядом постояли, и что мы легко победили бы Гитлера без них. Чтобы не вступать в долгий спор, сошлюсь на переписку Сталина с Черчиллем и Рузвельтом, опубликованную ещё в СССР. Там наш вождь оценивает вклад союзников в Победу очень высоко.

А вот ещё одно историческое фото, которое я опасаюсь выложить прямо, но которое вы легко сможете выгуглить по запросу «ворошилов орден белой розы». На этом фото маршал Ворошилов запечатлён с орденом Белой Розы на шее. Если немного увеличить, заметно, что цепь ордена украшена свастикой. Орденом Ворошилова наградили финны, союзники Гитлера, а советский маршал принял орден, надел на себя цепь с гитлеровским символом и даже взял в руку рюмку, чтобы выпить с президентом Кекконеном.

Это называется «политика». К 1956 году финны уже не были союзниками Гитлера, они предали фюрера и перешли на нашу сторону ещё в 1944 году. Получив хорошую трёпку от советских войск, финны стали нашими добрыми соседями и важным торговым партнёром СССР. Президент Кекконен, который во время Второй мировой организовывал концлагеря для неарийцев (ссылка), исправился — он стал не только горячим сторонником дружбы с Советским Союзом, но и лично подружился с товарищем Косыгиным, ходил с ним в походы. Из восьми наград Кекконена три — советские, включая орден Ленина, например.

Что же касается гитлеровской свастики, то финны утверждают, что это их местная свастика, что-то типа «древнего арийского символа», и что она к Гитлеру никакого отношения не имеет. Маршал Ворошилов, как видите, поверил им.

Теперь мораль.

Блогеры левого толка практически всех политиков и общественных деятелей 20-го века притягивают за уши или к Гитлеру, или, если хронологически никак не получается, то к Британии. Как видите, так делать нельзя.

Если политик поцеловал меч британскому монарху, это ещё не значит, что он английский шпион. Если военный надел орден со свастикой, это ещё не значит, что он гитлеровец. Нужно всё же не «собирать вишенки», выдирая удобные факты из контекста, а рассматривать всю картину целиком.