Лучшие способы поддержания психического здоровья простые и бесплатные

Новое исследование от специалистов Университета Кертина в Западной Австралии показало, что поддерживать психическое здоровье много проще, чем считалось ранее. И это крайне важный фактор – в мире растет избыток стрессовых ситуаций, борьба с которыми ложится тяжким бременем на финансовую систему. Поэтому решение в том, чтобы обеспечить каждому человеку доступную и недорогую профилактику вместо того, чтобы доводить ситуацию до состояния, когда потребуется дорогостоящее клиническое лечение.

В эксперименте приняли участие 603 взрослых, средний возраст 49 лет. Их психические показатели оценивали по двум видам тестов — WEMWBS-14 и K6. Параллельно анализировался образ жизни подопытных, их привычки и способы эмоциональной разгрузки. Выводы оказались предсказуемыми, но некоторые все же удивили ученых.

Истина в том, что человек социальное и интеллектуально развитое существо, что известно издавна. А потому именно общение, полезная работа, изучение чего-то нового, да даже просто умственная активность в сочетании с физической создают благоприятную среду для восстановления психического здоровья. И, что важнее, все это не требует никаких затрат, а проведенное за подобными занятиями время идет на пользу организму.

Есть определенная сложность в том, что данные виды терапии сложно монетизировать, а потому бизнес и государство будут неохотно вкладываться в их развитие и популяризацию. Значит, все зависит от самих людей – чем больше времени мы проводим на свежем воздухе, что-то строим, мастерим или выращиваем, гуляем и узнаем новое, тем эффективнее помогаем сами себе справиться с накопленным стрессом. Все это подтверждено данными тестов, которые убедительно доказывают, что наше психическое благополучие в наших руках.Источник — Curtin University