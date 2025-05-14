Борис Джонсон и Кир Стармер вылетели в Стамбул, несмотря на отсутствие приглашения

Британские политики Борис Джонсон и Кир Стармер вылетели в Стамбул, чтобы участвовать в возможных переговорах России и Украины, несмотря на то, что их не приглашала ни одна из сторон конфликта. В Белом доме тоже заявили, что не звали британцев.

По словам Джонсона, он намерен «проконтролировать ход переговоров» и «своим авторитетом гарантировать наилучшее для Украины соглашение».

«Однажды я уже помог украинскому народу и этот народ мне благодарен… Теперь мы с Киром Стармером вновь приходим на помощь. Не стоит благодарности – мы выполняем свой долг», – сказал экс-премьер.

Джонсон не стал долго разговаривать с журналистами перед вылетом, сославшись на то, что начинающийся дождь может испортить его причёску. Стармер от комментариев вообще отказался. Как утверждает газета The Sun, политики намерены «ежеминутно следить» за планами Турции, США, России и Украины, и даже забронировали полёт в Анкару с открытым временем, чтобы не пропустить переговоры, если они вдруг будут перенесены.

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