Рупор кремлевской пропаганды: “Золотой купол”
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"Золотой купол"
Контора нашей любимой Тулси Габбард опубликовала веселые картинки (https://t.me/stratdela/1542?single) в поддержку Золотого купола (https://t.me/vatfor/9878).
Схема очень креативная (включая пиктограммы, особенно аэробаллистическая ракета удалась), оценка явно подгонялась под задачу.
Особенно доставляют перспективы Китая и Ирана обогнать Россию и КНДР соответственно по количеству МБР. Ответа на вопросы "зачем?" и "как?" не приводят.
Отдельный акцент на системы частично-орбитальной бомбардировки тоже забавен. Зато теперь можно предположить, что все к тому же 2035 г. в американской разведке ожидают не более 12 "Сарматов" с боевым оснащением, способным лететь через Южный полюс.
Тысячи страшных-ужасных крылатых ракет в свою очередь заставляют вспомнить известные отечественные выкладки про разоружающий удар "Томавками".
Также обратите внимание, какое стратегически важное положение на схеме отведено Гренландии. Не то, чтобы это (https://t.me/vatfor/4709) было новостью, но симптоматично.
Подведем промежуточный итог:
1. Ракетную угрозу континентальным США будут продолжать раздувать, во многом справедливо, но заведомо завышая оценки.
2. Противоядие от массированного удара не создадут, но средства противодействия (и огневые, и информационные) будут наращивать потенциал противодействия всему спектру средств воздушно-космического нападения.
3. Денег потратят много. Очень много.
4. Ограничивать и сокращать арсеналы нам и китайцам будут продолжать предлагать, причем чрезмерное надувание китайских перспектив, возможно, преследуют цель заставить китайцев самих повысить транспарентность в этой области.
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Источник: Colonel Cassad
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