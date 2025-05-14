Летающий автомобиль AirCar отправится к первым покупателям уже в начале 2026 года

Компания из Словакии Klein Vision после более чем 30 лет разработок завершила испытания своего летающего автомобиля AirCar, рассчитанного на двух человек. Машина прошла более 500 тестовых полетов и ожидает сертификации по стандартам EASA и FAA до конца 2025 года. Первые поставки клиентам запланированы на начало 2026 года.

AirCar представляет собой уникальный гибрид спортивного автомобиля и легкого самолета. В отличие от большинства конкурентных разработок, использующих трехколесную схему, словацкий аппарат оснащен четырьмя колесами и способен полноценно передвигаться по дорогам общего пользования. Переход между режимами занимает около 80 секунд – 8,2-метровые крылья разворачиваются автоматически, а двигатель переключается с колесного привода на воздушный винт. Основатель компании Антон Заяц подчеркивает, что AirCar не требует специальных навыков управления: «Если у вас есть водительские права, вы можете управлять им как автомобилем. При наличии лицензии частного пилота – летать без дополнительного обучения».

Серийная версия будет предлагаться с тремя вариантами 3,2-литровых двигателей V6 мощностью от 280 до 340 лошадиных сил. Монококовая конструкция кузова обеспечивает улучшенные характеристики по сравнению с прототипами. Разработчики заявляют о крейсерской скорости в воздухе 250 км/ч и максимальной на дороге на уровне 200 км/ч. При этом дальность воздушного полета составляет 1000 км, а запас хода в автомобильном режиме – до 800 километров. Воздушный потолок ограничен 3000 метрами, но может быть увеличен до 5500 метров при установке специальной кислородной системы.

Стартовый ценник AirCar составит 800 000 долларов, а топовые версии с роскошной отделкой достигнут 1,2 миллиона. Компания уже разрабатывает трех- и четырехместные модификации, а также рассматривает возможность создания модели-амфибии. С появлением AirCar путешествия между городами могут стать значительно быстрее. Владельцы смогут комбинировать передвижение по дорогам с перелетами, используя обычные АЗС для заправки и стандартные парковочные места. Это открывает новые перспективы для частной авиации и может кардинально изменить концепцию личного транспорта уже в ближайшем будущем.

Источник — Klein Vision