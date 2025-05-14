 

В Вологодской области запретили употреблять алкоголь на рыбалке

14.05.2025, 11:33, Разное
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Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов продолжил антиалкогольную кампанию в регионе – с 15 мая 2025 года жителям Вологодчины запрещается употреблять спиртное на рыбалке.

– Либеральные СМИ и продажные режиссёры на западные деньги создали привлекательный образ рыбака-алкаша, который без стакана ничего сделать. Наш долг положить этому конец и сделать рыбалку снова трезвой, – написал Филимонов в своём Telegram-канале.

За употребление алкогольных напитков на рыбалке предусмотрена административная ответственность – штраф от 5 до 30 тысяч рублей, либо обязательные работы сроком до 100 часов. В случае повторного нарушения в течение одного календарного года, у нерадивых рыбаков будут изымать удочки, снасти и лодки.

Контроль за выполнением новой нормы губернатор возложил на МВД и Государственную егерскую службу. Также Филимонов планирует лично проводить рейды по популярным у жителей Вологодчины местам рыбалки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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