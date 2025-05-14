 

Шимпанзе из лесов Уганды показали, как зарождалась медицина

14.05.2025, 6:55, Разное
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В научной литературе ранее уже описывали самолечение диких шимпанзе растениями. Теперь появились данные, что эти человекообразные обезьяны оказывают подобную помощь и членам своих сообществ, причем не обязательно близким родственникам.

В исследовании, которое опубликовал журнал Frontiers in Ecology and Evolution, ученые во главе с антропологом Элоди Фрейманн из Оксфордского университета (Великобритания) поделилась результатами многомесячных наблюдений за двумя группами шимпанзе, живущими в лесу Будонго на севере Уганды. Специалисты также опирались на видеоматериалы проекта Great Ape Dictionary и свидетельства коллег, которые тоже сталкивались с таким поведением шимпанзе.

Ученые пояснили, что шимпанзе в природе часто травмируются в результате стычек, несчастных случаев или попадания в расставленные людьми ловушки. Отслеживая каждую из групп обезьян на протяжении четырех месяцев, исследователи зафиксировали 41 эпизод оказания помощи, в которой увидели прообраз человеческой медицины.

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Приматы очищали раны пальцами либо вылизывали их, чтобы не только удалить загрязнения, но и, возможно, ускорить регенерацию за счет антимикробного действия слюны. Также шимпанзе прикладывали листья и кашицу из пережеванных растений, которые, как выяснилось, содержат целебные соединения. Кроме того, ученые наблюдали попытки личной гигиены: после спаривания шимпанзе вытирали листьями гениталии, а после дефекации — анус.

© Elodie Freymann

В 34 случаях животные заботились о себе, а еще в семи — о других членах группы, причем в четырех эпизодах обезьяны не были прямыми родственниками. По словам исследователей, эти примеры подтверждают свидетельства из других мест, говорящие о способности шимпанзе распознавать нужду или боль сородичей и целенаправленно приходить им на помощь даже при отсутствии близкородственной связи.

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Ученые оговорились, что у представленной работы есть ряд ограничений. Хотя шимпанзе использовали растения в лечебных целях, необходимы дополнительные фармакологические анализы, которые бы подтвердили их конкретные лекарственные свойства и эффективность. Кроме того, зафиксированные случаи просоциального поведения были довольно редкими, поэтому пока не ясно, в каких обстоятельствах и почему шимпанзе оказывают такую помощь, а когда — нет. Ответы на эти вопросы авторы надеются найти в будущих исследованиях.


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