Мнение «аналитика»: О грани краха… Пушной зверёк пришёл?

Как всё изменилось! Если ещё недавно было главным, кто кого теснит «на поле боя», теперь — кто из двух лидеров больший миротворец. Если прежде условием начала мирных переговоров считалось то, одно, то другое, нынче торг идёт зато, чтобы эти переговоры начались вообще без условий, лишь бы скорее. Уже это говорит о том, как радикально изменилась «ситуация на земле».

Или вот ещё из интересного.

Президент Франции Эмманюэль Макрон дал интервью в прямом эфире французскому телеканалу TF1. Он затронул и ряд вопросов, связанных с «украинским кризисом». Вот что уже сказано:

– Длительное прекращение огня необходимо Украине, поскольку это позволит ей возобновить переговоры в наиболее выгодной для себя позиции,. «Иметь прекращение огня — это то, что обеспечит наилучшую гуманитарную ситуацию и позволит вновь вступить в обсуждения, которые позволят разобраться с территориальными вопросам», — сказал президент Франции.

– «Даже сами украинцы ясно осознают […], что у них не будет возможностей для возвращения себе всего того, что у них с 2014 “отобрали”».

– Если #Россия не согласится на прекращение огня на 30 дней, европейские лидеры намерены вернуться к вопросу о санкциях. Хотя уже введено «несколько десятков» пакетов санкций, но если Россия не желает прекращать огонь, то «в ближайшие дни» обсудят новые санкции — «в тесном контакте с Соединенным Штатами Америки», подчеркнул французский президент.

– Макрон также высказался против изъятия замороженных российских активов, отметив, что для этого отсутствуют «правовые рамки».

А ведь раньше говорилось, что лишь военная помощь Запада способна создать Украине «сильную позицию на переговорах». Теперь оказывается, что само начало переговоров с Россией — уже «сильная позиция» Киева. Прежде считалось, что «замороженные» российские активы можно отнять и поделить. Теперь Запад ими делиться не хочет. А хочет использовать их как бессрочный депозит и стричь ренту. Если недавно уверяли, что никаких территориальных уступок России быть не должно, теперь признают, что #Украина не обойдётся без «потери территорий».

Уж не потому ли, что именно Украина сейчас на грани краха, и лучше спасти хотя бы её часть, чем потерять через некоторое время вообще всю?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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