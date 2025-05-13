Мнение: Кефирчик Путина

Интересный случай раскрутили в связи с Путиным – во всех правительственных новостях синхронно появились умильные сообщения, что в стране якобы население набросилось на доселе никому не известную марку кефира «Эковакино» из Рязани. Потому что народ, как передают государственные СМИ, подсмотрел, что именно эту марку кефира пьет… Путин! Она стоит у него дома в холодильнике, и когда журналисты как бы невзначай «зашли в гости» к Путину, чтобы посмотреть, как у него идут дела – то Путин, как радушный старый дедок, полез у себя на кухне в холодильник и, как положено, вытащил для дорогих гостей (обоего пола – парень и девушка) бутылку запотевшей водки … нет, конечно – упаковку кефира, который тут же и откупорил и угостил пришедших.

Никого почему-то не удивило, почему у Путина такая экзотическая провинциальная марка молочного напитка – ведь вроде бы Путин-то живет не в Рязани, а в Москве. Откуда ж дедок берет «Эковакино», который не в каждом магазине и найдешь? Нет, народ, как нам сказали, проникся – и мигом начал сметать с полок это самое «Эковакино» в столице и в других городах, везде, где только мог найти.

Так ли это – не проверишь. Лично я в своем микрорайоне Ивановское никакого «Эковакино» как до этого не встречал, так и после не нахожу, хоть убей. При том, что вообще в моем районе в принципе недостатка в кефире – других марок – не ощущается, в каждом магазине можно найти кефир «Простоквашино», «Сарафаново», «Рузский» и т.п. А ведь вроде бы, как нам говорят, это теперь – хит продаж номер один!

Есть ли смысл в это верить? Конечно, от всей историей за версту разит северокорейской постановкой в духе «любимого руководителя». Народ в России, известный своим невероятным цинизмом, якобы настолько любит своего дорогого вождя, что готов сделать хитом любой, самый простой и примитивный продукт, который связан с именем Путина. Лишь бы приобщиться к его ауре!

Но доля истины наверняка имеется. Вспоминаю историю с «выставкой Серова» в Третьяковке 9 лет назад. Тогда Путина угораздило похвалить в интервью предстоящую выставку известного русского художника Серова, организованную Третьяковской галереей – и после этого вся пресса захлебывалась от восторга, описывая, как зимой, в мороз (!) возник дикий ажиотаж из желающих попасть на эту выставку. В Москве возникли очереди на несколько часов – из москвичей, которые в общем-то никогда и не были особыми любителями живописи.

Как и поклонниками кефира. Но тут – да, вполне могли броситься за рязанской маркой, как и за Серовым. Не потому, что ценят Серова или кисломолочные продукты, а потому, что надеялись таким образом припасть к источнику Силы и Успеха. Все-таки Путин в России для большинства – это именно Главный Богатырь, Самый богатый и самый успешный в стране – такой образ вот уже четверть века создает госпропаганда. В этом образе нет моральных оценок, народ в России просто тянется к Силе, безоценочно. Это такое языческое по сути верование – я выпью кефир Эковакино и мне передастся часть Силы Путина, я стану примерно как он.

Это язычество в чистом виде. И оно работает, как видим, в нашей стране. Люди рвутся приобщиться.