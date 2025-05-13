Рупор кремлевской пропаганды: Плановая депопуляция
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Наглядный результат незележности Украины в цифрах смертности и рождаемости. Предположу, что и тут натянули, чтобы картина не была столь ужасной, но даже так все достаточно красноречиво. Особенно при кокаиновом фюрере понеслась.
Это не считая огромных потерь, части разбежавшегося населения в Россию и Европу и части населения которое ушло в Россию вместе со своими регионами. По сути, после евромайдана Украина форсировала процессы депопуляции по нескольким направлениям.
Смотри не перепутай, где геноцид, а где свободное развитие украинского народа.
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Источник: Colonel Cassad
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