 

«Всё равно всем плевать»: президент Индии сократит вливания в армию, поскольку война с Пакистаном стала «неинтересна зрителям»

13.05.2025, 19:33, Разное
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Президент Индии Нарендра Моди на встрече с пакистанским коллегой Асифом Али Зардари эмоционально высказался насчёт новой волны военного противостояния между странами – по его словам, пришло время «сворачивать» финансирование армии и отменить боестолкновения, намеченные на 2026-2030 годы.

Нарендра Моди заявил, что «военная карта уже не работает и не интересна зрителю». Он пожаловался, что в медийную часть кампании Sindoor было вложено 2 млрд долларов, но они не окупились даже на 10%.

«Вы знаете, сколько мы отвалили за одно название? За логотип? Но это всё впустую. Мировому зрителю уже откровенно скучно, он не интересуется тем, что тут у нас происходит. Им интереснее Тайвань, им важнее Литва, или кто там воюет с Россией сейчас… Будем честны, это просто старый добрый расизм – как бы мы не старались, всё равно всем плевать. Можем даже ядерное оружие использовать – ну, это неделя заголовков в СМИ, а потом они переключатся на Израиль или ещё кого-нибудь», – сказал он.

Зардари поначалу смутился, но затем поддержал позицию Моди.

«Если вы отдаёте такой приказ, я тоже отдам такой приказ. Правда, у меня нет полномочий, но я знаю генерала, который может это сделать… Неважно. Если это больше не работает, мы должны придумать что-то другое. Я согласен с мыслью, которая тут прозвучала, хотя это и грустно. Уходит целая эпоха и если вы хотите моей откровенности, то мы не готовы к новому миру», – высказался пакистанский лидер.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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