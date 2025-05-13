В УК добавят ответственность за «попытки самоорганизации с целью выполнения функций органов власти»

В уголовный кодекс внесут статью, устанавливающую ответственность за попытки самоорганизации населения, совершённые с целью замещения функций органов власти федерального, регионального, муниципального и «любых иных уровней».

Соответствующий законопроект готовят после скандала в Приморском крае, где жители малого населённого пункта сами отремонтировали сельский клуб и попали под суд за самоуправство. Возмущение и представителей власти, и простых россиян вызвал тот факт, что правонарушителям, самовольно затеявшим ремонт, нельзя дать больше двух лет.

– Сейчас любой скажет, что он тут власть, пойдёт дороги чинить, клубы ремонтировать, деревья сажать… А потом что? Начнут сами территорию патрулировать? Хулиганов отлавливать? Закладочников? Порядки свои наводить? Пресекать надо прямо сейчас, чтобы всякий знал своё место и занимался своим делом молча, – пишет пользователь развлекательного сайта под ником naruzhka78.

– На ремонт этого сельского клуба был контракт с нужной фирмой на нужное время. Что им теперь ремонтировать? Фирма без контракта фактически останется, владельцы – без дохода, глава района выставлен как несерьёзный человек, который не держит слово перед уважаемыми людьми. Ну и сотрудники без зарплат, если так пролетариату понятнее, – соглашается с ним комментатор VicApparatGuber1969.

В Госдуме не проигнорировали народный запрос и уже приступили к разработке соответствующего законопроекта. Ответственность за попытку замещения органов власти, как обещают депутаты, будет «сравнима с ответственностью за терроризм».

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