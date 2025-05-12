Мнение: Про запрет «наливаек» в жилых домах

Профессор Александр Скоробогатов выяснил, что смертность от отравлений алкоголем в Петербурге выросла — из-за запрета ночной продажи спиртного. Малопьющие люди терпят до утра, а «проблемно пьющим» надо удовлетворить жажду немедленно. И так как легально купить алкоголь теперь нельзя (а в ночных барах он слишком дорог), бедолаги вынуждены травиться купленными у сомнительных личностей суррогатами (ссылка).

Теперь в Петербурге собираются дополнительно к этому ограничить торговлю алкоголем на первых этажах жилых зданий — продолжить работать разрешат только ресторанам, а маленькие бары сделают убыточными.

С одной стороны, разумно — жильцы дома имеют право сохранять дистанцию от пьяной суматохи, особенно ночью. Я не хочу, чтобы в моём доме работал бар, и я бы вообще предпочёл, чтобы русские дружно перестали употреблять спиртное.

С другой стороны меня удивляет самурайский подход депутатов к чужому бизнесу — «Согласно документу, ограничения в большинстве районов вступят в силу с 1 сентября, для заведений на территории Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов — с 1 декабря 2025 года» (ссылка).

Согласно легенде, в Японии в неустроенные годы была практика цудзигири, «убийства на перекрёстке». Суть обычая была в том, что некоторые самураи предпочитали испытывать оружие или отрабатывать технику боя на случайных прохожих. Идёт самурай по дороге, навстречу крестьянин несёт мешок репы. Вжих — новый меч испытан, а крестьянин… ну, ему не повезло.

Законы по курощению бизнеса у нас часто принимаются аналогичным образом. Предприниматель продал квартиру, взял кредит. Снял помещение, сделал ремонт за несколько миллионов рублей, вложился в оборудование и рекламу, подобрал команду барменов. По его расчётам первый год будет плохим, второй год умеренно плохим, на третий год пойдёт нормальная прибыль. Года за четыре первоначальные вложения окупятся, лет за 10 можно будет получить хороший доход.

И тут депутаты такие: «Мы тут решили, что через полгода ты закрываешься».

Считаете, что городу не нужны бары в жилых домах? Может, и так, не знаю. Надо проводить исследование, чтобы выяснить, не вылезет ли от запрета побочек, которые будут ещё хуже. Однако даже если запрет однозначно полезен обществу и городу, зачем же грабить народ? Дайте предпринимателям хотя бы 5 лет, чтобы они успели отбить вложения и нормально закрыться. Меч необязательно испытывать на случайных крестьянах: есть масса способов проверить оружие, не проливая ничью кровь…

А потом у нас удивляются: почему мы так много всего закупаем в Китае, вместо того чтобы производить у себя такую-то элементарную вещь. В том числе и поэтому. Потому что только фанат своего дела будет вкладывать свои деньги в производство на 15 лет, понимая, что он вложит в оборудование кучу денег, а потом депутаты нажмут на кнопки, и ему придётся банкротиться.