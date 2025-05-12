Историк: московский метрополитен был построен ещё при Николае II

Историки обнаружили в архивах министерства путей сообщения чертежи, доказывающие, что московский метрополитен начали строить в 1911 году по личному указу императора Николая II.

Проект метро был разработан лучшими инженерами Российской империи и финансировался из личной казны государя.

– После революции все упоминания о царском метро были уничтожены, а строители подверглись репрессиям. Входы в тоннели метро замаскировали; сам же проект сначала объявили буржуазной выдумкой, а затем и вовсе перестали упомянуть, – рассказал историк Эдвард Радзинский.

Спустя 25 лет, в 1930-е годы, Иосиф Сталин приказал возобновить строительство метро. Фактически работы сводились к тому, что заброшенные тоннели и станции привели в порядок и изготовили подвижной состав на основе чертежей царских времён. Аналогичные истории произошли в Омске, Барнауле и Северодвинске, где значительная часть царского метрополитена до сих пор не раскопана.

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