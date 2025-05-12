В Москве и Подмосковье вырубят все берёзы
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Москва и Московская область стали пилотными регионами, где стартовала масштабная кампания Минздрава по борьбе с берёзовой пыльцой – одним из самых распространённых аллергенов в весенний период.
В ведомстве рассчитали, что отечественная фармацевтика в настоящий момент не способна создать антигистаминный препарат надлежащего качества, поэтому чиновники считают более актуальным вопрос устранения аллергена, а именно берёз, произрастающих на густонаселённых территориях. Первыми в списке оказались столица и Подмосковье.
Столичные власти поддержали инициативу Минздрава и пообещали произвести вырубку деревьев за средства муниципального бюджета.
– Берёза – в целом неудачное для города дерево. Мы активно убираем их из всех парков, а на их место садим миниатюрный бонсай, от которого не возникает аллергии, – сказал столичный градоначальник Сергей Собянин.
В Минприроды после длительных возражений согласились на проведение эксперимента – вместо берёз освободившиеся делянки засадят липами и тополями.
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