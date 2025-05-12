 

Москвичи создали программу для быстрого расчета параметров биореактора

12.05.2025, 13:00, Разное
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Теплообменники — это устройства, которые передают тепло от одного вещества к другому. В биореакторах они поддерживают оптимальную температуру для жизнедеятельности микроорганизмов, обеспечивая эффективность биотехнологических процессов.

Новая программа позволяет рассчитывать ключевые параметры: разницу температур, количество передаваемого тепла и необходимую поверхность теплообмена. «Наше ПО упрощает сложные инженерные расчеты, делая процесс обучения более наглядным, – отмечает Наталия Водолазская, доцент кафедры «Промышленная информатика» Института искусственного интеллекта РТУ МИРЭА. – Студенты смогут лучше понимать принципы работы биореакторов»,

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Сегодня для расчета теплообменных процессов в основном используют коммерческие САПР (ANSYS, COMSOL, SolidWorks Flow Simulation), которые, несмотря на свою мощь, сложны в освоении и требуют дорогостоящих лицензий, либо самодельные решения на базе MATLAB/Excel, предполагающие глубокую экспертизу и трудоемкую настройку. Разработка инженеров РТУ МИРЭА заполняет нишу между сложными профессиональными системами и упрощенными методами, предлагая доступный, но точный инструмент для учебных и инженерных задач.

Разработка особенно актуальна для подготовки специалистов в области биотехнологий. Точные расчеты теплообмена критически важны при создании фармацевтических препаратов, пищевых добавок и других биопродуктов. Программа уже внедряется в учебный процесс РТУ МИРЭА и может быть полезна для проектирования реальных производств.


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