Российские учёные установили англосаксонское происхождение Герострата

Специалисты Института генеалогии Российской академии естественных наук (РАЕН) завершили масштабный проект по созданию генеалогического древа древнегерманских племён англосаксов – предков жителей современных Великобритании, США, Австралии и ряда других англоязычных стран.

Проанализировав тысячи архивных документов, материалы археологических экспедиций и проведя десятки тысяч ДНК-тестов,, учёные пришли к однозначному выводу – предком всех англосаксов был печально известный житель древнегреческого города Эфес Герострат, поджигатель храма Артемиды.

– Мы можем со всей ответственностью заявить, что именно это подонок, уничтоживший одной из чудес света, был митохондриальным Джоном Смитом, прародителем американцев, англичан и ряда других печально известных народов, – сказал академик Виктор Петрик.

В ближайшее время в Москве состоится международный конгресс, на котором историки и биологии из России, Ирана, Китая и других дружественных стран обсудят влияние личности Герострата на политику коллективного Запада.

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