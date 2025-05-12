Стимуляция блуждающего нерва в шее полностью устраняет симптомы ПТСР

Исследовательская группа из Техасского университета в Далласе и Медицинского центра Университета Бейлора успешно протестировала новый способ лечения таких сложных психических заболеваний, как ПТСР. Они использовали комбинацию физического воздействия на блуждающий нерв и воспроизведения негативных воспоминаний с целью их «устранить», заставить пациента забыть последние. Результат оказался ошеломляющим – эффективность с первой попытки составила 100 %.

Блуждающий нерв самый крупный, ключевой нерв в теле человека, а потому его работа влияет на многие функции организма. Нерв подвержен стимуляции при помощи электрических импульсов или химических веществ. Большая часть того, что мы «помним» и ощущаем во время психических расстройств – это извлечение информации из структуры, выстроенной нейронами. Она динамическая, меняется в течение жизни и под воздействием внешних факторов.

Отсюда и решение – нужно воздействовать на блуждающий нерв, чтобы разрушить «негативные» нейронные структуры и помочь создать «позитивные». Проще говоря, заставить нашу нервную систему стереть из памяти пережитые плохие воспоминания, которые и провоцируют ПТСР, а также некоторые другие недуги. В этом направлении уже накоплен немалый опыт — в частности, таким способом лечат расстройства сна и двигательные нарушения при инсульте.

Сложность в том, чтобы найти те самые нейронные структуры, которые ответственны за конкретное расстройство, чтобы точечно воздействовать на них. И ученым из Техаса это удалось — правда, пока в экспериментальной форме. Они провоцировали пациентов, заставляя вспоминать пережитые ситуации, а параллельно мониторили активность блуждающего нерва, чтобы сразу же воздействовать на него. У всех девяти подопытных после 12 сеансов такой терапии симптомы ПТСР полностью исчезли.Источник — UT Dallas