 

Рупор кремлевской пропаганды: Индия и Пакистан объявили о победе друг над другом

12.05.2025, 2:20, Разное
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Индия также объявила о победе над Пакистаном в ходе успешной военной операции своих вооруженных сил. Пик эскалации судя по всему пройден. В общем, ожидаемое объявление о взаимных перемогах есть. Индия уже разблокировала дамбу возобновив отдачу воды в Пакистан. Осталось прекратить стрелять и вернуться к статус-кво. До следующего раза.
Ну а подсчеты реальных потерь в людях, технике и инфраструктуре в ближайшие недели покажут, кто на самом деле добился преимущества по очкам.

Наконец то увидел более полную версию известного видео.

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Источник: Colonel Cassad

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