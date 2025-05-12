 

Мнение «аналитика»: О сообразивших на троих… Что было в пакетике Макрона?

12.05.2025, 3:15, Разное
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Слишком весёлый вид трёх европейских политиков, убедивших Владимира Зеленского продолжать ту самую «войну до последнего украинца», возмутил и озадачил многих. Тем более, что перед этим журналисты засекли и «белый пакетик» Эмманюэля Макрона, и странную «трубочку» Фрица Мерца, и то, как оба мужчины попытались спрятать эти предметы.

Может, они и правда «дунули»?

Такими предположениями щедро была заполнена Всемирная паутина в минувшее воскресенье. Тем более, что сама поездка в Киев, где были приняты довольно мрачные решения, не ведущие к миру, никак не могла предрасполагать к веселью и обмену анекдотами «про Путина».

Да и «белый пакетик» действительно был, это не обман зрения. А значит…

«Этот видеоматериал настоящий или был сделан с помощью ИИ? Если он настоящий, то мы видим [в пакетике] сахар или что-то совершенно другое? Если что-то другое, то это объясняет многое из последних идей и предложений», — написал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в «запрещённой» соцсети X.

Более чёткие снимки показывают, что там явно не сахар.

Французские СМИ уверяют, что это — просто скомканная салфетка или даже бумажный носовой платок, который президент Франции поспешил спрятать, чтобы избежать спекуляций о насморке. А похожий на «трубочку» или «ложку» предмет, который убрал с глаз долой немецкий канцлер, это якобы зубочистка или деревянная палочка для размешивания сахара. Якобы Фриц Мерц имеет дурную привычку жевать деревянные предметы во время разговора, и не хочет, чтобы об этом знали.

Кажется, вопрос исчерпан?

Но почему не покидает людей это странные чувства, что последние решения Макрон, Мерц и Стармер принимали, словно «под коксом»?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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