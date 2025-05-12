Мнение: Хрущев – лучший правитель России за все время

Публикую главу из Дмитрия Некрасова о Хрущеве – человеке, которого в России ненавидят и презирают все. За что? Из мазохизма, от рабской сущности населения. Жаль. Некрасов, как экономист, просто охреневает, да и в принципе такое понять нельзя.

“Хрущев ну совсем не мой герой, и мне даже странно его хвалить, однако есть ряд моментов по которым за него просто обидно, насколько он не оценен потомками.

Хрущев больше, чем любой другой советский руководитель (да и вообще наверное любой правитель в истории России), в своей деятельности ставил приоритетом уровень конечного потребления населения. Он прекрасно понимал и прямо признавал, что в бытовом плане люди в начале 50-х жили хуже чем до революции. Он постоянно возвращается к теме того, что потребление мяса, молока и т.д. и т.п. в СССР не только ниже капиталистических стран, но и в разы ниже любых социалистических стран. Все мемуары пронизаны болью, за то, что не смотря на любые внешние достижения страны, люди живут в нищете. Он и правда видел главную задачу власти в том, чтобы обеспечить людей хотя бы жильем и едой.

Как это ни странно произносить, но с точки зрения темпов роста реального уровня жизни населения, период 1953-1964 годов, стал едва ли не самым удачным во всей российской истории. Кроме любых шуток. Понятно что здесь важен эффект низкой базы. Как после гражданской войны. Хуже Сталина для реального качества жизни населения править наверное в принципе невозможно (ну разве что Пол Пота позвать).

И пускай почти любой пришедший после Сталина был обречен улучшить жизнь населения. Пускай решения вроде: уволить 2,5 млн. человек, из совершенно безумной по численности почти 6 миллионной армии, отпустить пару миллионов человек из лагерей, прекратить экспорт и начать импорт продовольствия в живущую впроголодь страну и т.д. и т.п. довольно просты. Но все же они были приняты именно при Хрущеве. И при нем же все реальные показатели потребления пошли вверх, наконец превысив уровни мифического 1913 (или если угодно 1928) года.

Тут важно подчеркнуть, что вопреки расхожим представлениям, переход от экспорта продовольствия к его импорту, был обусловлен именно ростом конечного потребления советских граждан, а не ошибками в сельском хозяйстве. (Вынесем конкретно 1963 год с его засухой за скобки). Несмотря на все хрущевские эксперименты и глупости в аграрной политике, валовые показатели производства продовольственной продукции при нем заметно выросли. Сбор зерновых – в 1,5 раза, мяса и молока почти в 2 раза и так далее. При этом Сталин при более низких показателях производства продовольствие экспортировал, а Хрущев при объективно более высоких импортировал продовольствие. Что само по себе говорит о многом.

Прямая речь Хрущева 1963-й: «Нашлись, оказывается, и такие люди, которые рассуждали: как же так, раньше при меньших валовых сборах зерна мы сами продавали хлеб, а теперь покупаем. Что можно сказать таким людям? Если в обеспечении населения хлебом действовать методом Сталина — Молотова, то тогда и в нынешнем году можно бы продавать хлеб за границу. Метод был такой: хлеб за границу продавали, а в некоторых районах люди из-за отсутствия хлеба пухли с голоду и умирали”

Изменились объем и структура потребления продовольствия. Люди стали в 1,5-2 раза больше есть мяса, яиц, молочных изделий, овощей и фруктов.

За годы правления Хрущева вдвое выросло производство обуви, в 2-9 раз различных тканей. Там где доступна статистика по типам изделий одежды рост 2-6 раз за 10 лет. Просто вдумайтесь в эти цифры. Понятно что от уровня концлагеря расти легко, но все же рост производства товаров конечного спроса несколько раз за 10 лет впечатляет. И к этому добавился импорт ширпотреба, который при Сталине практически отсутствовал (помимо трофеев/репараций).

Жилья за 10 лет было построено больше чем за предшествующие 40 лет. В сравнении с началом 50-х уже в 57 году строилось в 3 раза больше жилья в год, а в сравнении с 30-ми годами в год строилось в 6 (!) раз больше жилья. В 6 раз больше Карл!!! При гораздо более эгалитарном подходе к распределению жилплощади.

Это кроме любых шуток беспрецедентные в мировой истории темпы роста ввода жилья в мирное время. Для примера: в благополучные 2000-е рост ввода жилья в сравнении с «ужасными» 90-ми составил с трудом 20% если в среднем за десятилетие и чуть больше 2-х раз если сравнивать 1998 с пиком 2008. Если же сравнивать 54-64 с 30-40-м – рост больше чем в 5 раз на круг и более 6 раз дно к пику. При этом между 1964 и 1990 годами дальнейший рост объемов жилищного строительства составил скромные 30%.

И да, кстати, в 1933-36 на территории РСФСР строилось по 9 млн квадратных метров жилья в год, а в ужасном 1998 в России – 30 млн квадратных метров. И ведь существуют сумасшедшие, а точнее подонки, которые считают 30-е периодом экономических успехов. Очень желал бы им пожить так: «К примеру, даже в тридцатые годы рабочие Трехгорной мануфактуры жили в казармах и общежитиях. Спальные места были в два‑три яруса. Можно себе представить атмосферу, в которой жил человек. ”…”. Никогда не забуду увиденного: некоторые рабочие правили малую нужду прямо со второго яруса вниз”. И это ведь не про зеков речь. Про обычных рабочих с семьями. Трехярусное общежите. Барак и нары в три яруса. С семьями.

Между 1928 и 1940 годами обеспеченность жильем в городах в квадратных метрах на душу снизилась почти на 30%. За десятилетие правления Хрущева (если верить пропаганде) жилищный фонд в городах удвоился, если формулировать более осторожно, то при Хрущеве почти 60 млн человек улучшило свои жилищные условия. 60 миллионов Карл.

В силу отсутствия адекватных данных по началу 50-х, сложно сказать на сколько именно при Хрущеве выросла продолжительность жизни. В любом случае 5 лет это минимальная оценка. Однако мы можем точно сказать, что в 1965 году продолжительность жизни в России достигла пика, ниже которого она затем находилась более 40 лет. Показатели 1964 года были вновь достигнуты только в конце 2000-х.

Столы, шкафы, стулья, буфеты, диваны, кровати: производство всего этого при Хрущеве выросло в 2-20 раз (тут играют сдвиги в моде но наверное раза 4-5 в среднем). Про бытовую технику, легковые автомобили и прочие телевизоры даже говорить бессмысленно – большую роль играл фактор технического прогресса, они повсюду росли. Число мест в санаториях 4+ раза, коек в больницах почти в 3 раза, мест в детсадах в 2,5 раза, рост числа сотрудников торговли и общепита в 1,5 раза.

Что любопытно. Когда я полез в статистику почти по любым показателям, характеризующим реальное конечное потребление, а не тяжелую или военную промышленность, наблюдается почти идентичная картина: 1928-1940 (или если угодно 1928-1952) падение на 10-40%, 1952-1964 – рост в несколько раз, просто редко какой показатель растет за этот период менее, чем вдвое, да и тот как правило связан с изменением структуры потребления (больше мяса меньше хлеба и т.д.) 1964 -1990 (или 1985) рост на 20-40%.

И на фоне этих совершенно объективных показателей изменения качества жизни, по которым у эпохи Хрущева и близко нет никаких конкурентов, бог с ними даже с сумасшедшими, что любят Сталина, заметная часть российского населения ценит Брежнева и почти никто Хрущева.

При Хрущеве был радикально расширен круг получателей пенсий, отменена оплата обучения 8-10 классы школы, на 6 часов сокращена рабочая неделя (для ряда категорий граждан время работы сократилось и на все 20 часов), выданы паспорта колхозникам и т.д. и т.п. Долго перечислять. Итогово за 10 лет: кратный рост конечного потребления домохозяйств, на фоне кратного же сокращения числа людей поставленных по сути в рабские условия жизни.

И пусть рост пенсий разбалансировал денежную систему, пусть уравниловка подорвала стимулы и т.д. Это я могу негативно оценивать левацкие решения Хрущева, давшие долгосрочные негативные эффекты. Но народ то наш не ставит воровство у будущего в вину Путину, или максимально воровавшему у будущего Брежневу. Народ то обычно как рыбка оценивает лишь сиюминутные изменения лучше/хуже без оценки долгосрочных последствий. Однако в отношении Хрущева это почему-то не работает.

Если брать не нашу безумную эконометрию с миллионами тонн стали и киловатт часами электроэнергии, а обратиться к западным оценкам роста советского ВВП, то (там есть разночтения, но по мнению ряда авторов) пик роста советского ВВП приходится именно на 50-е годы, превышая аналогичные показатели 30-х. По ряду оценок по темпу роста ВВП в 50-е СССР уступал только Японии, имея рост на уровне ФРГ и сильно опережая всех остальных. Рост ВВП более чем в 2,5 раза за десятилетие.

Тут следует, конечно, уточнить, что разгон начался в начале 50-х, был подстегнут реформами Маленкова, а падение темпов роста, началось тоже при Хрущеве на рубеже 60-х. Все эти успехи следует связывать не столько с какими-то разумными решениями самого Хрущева, сколько с ликвидацией очевидных факторов неэффективности сталинской системы, на фоне инерционного сохранения некоторых факторов ее эффективности.

Однако, как ни крути, экономически эпоха Хрущева – лучшее десятилетие ХХ века (для живых людей, а не придуманных сущностей).

Можно как угодно оценивать административно-хозяйственные решения Хрущева. Среди них было множество ошибок и очень многое можно было сделать гораздо более «по уму». Однако он едва ли не первым, если не единственным, из правителей России, считал рост благосостояния населения более важным, нежели военную силу, геополитическое влияние страны, и прочие преступления против человечества.

Но рабы не ценят хорошего отношения. Им милее те, кто морит их голодом и держит в страхе. У очевидно ухудшившего реальную жизнь большинства и угробившего десятки процентов вверенного ему населения Сталина, толпа фанатов. Проливший минимум крови, прекративший 25-летний голод и переселивший из бараков в квартиры Хрущев – персонаж скорее отрицательный. (И пусть все это произошло при Хрущеве, а не благодаря ему. Люди такого не осознают).

2. Борец с привилегиями

Другим свершением Хрущева, про которое почти никто не знает, было фронтальное сокращение всех возможных привилегий партийной и хозяйственной номенклатуры. (Я лично считаю уравниловку гораздо большим злом, чем привилегии, однако те кто считают по-другому обычно не знают, что их реальным героем должен быть не Сталин, а именно Хрущев).

Именно при Хрущеве в СССР было обеспечено максимально плоское распределение доходов за весь советский период (данные левака Пикетти). Сталинские доплаты чиновникам в конвертах были ликвидированы, вся сетка зарплат по стране была сильно сдвинута в сторону выравнивания, за борьбой с архитектурными излишествами стояла борьба с строительством «больших» квартир для элиты. При заметном росте численности бюрократии, сдерживался рост числа служебных авто, спецстоловых и вообще любые не денежные привилегии в расчете на одного чиновника снизились. Был фактически введен мораторий на строительство административных зданий для бюрократии (пусть и нарушаемый местами, но со скандалами), все ресурсы шли на строительство типового жилья и социальной инфраструктуры к нему.

В общем-то именно борьба с привилегиями номенклатуры и стоила Хрущеву трона. Однако и здесь каким-то магическим образом, народная молва о реальном борце с привилегиями Хрущеве не помнит, но зато считает, что с ними боролся Сталин, при котором за советское время был максимальный разрыв между потреблением номенклатуры и простых смертных. (Они были равны в том смысле, что любого завтра могли расстрелять, но не в потреблении благ).

В воспоминаниях Хрущева о зарубежных поездках, постоянно всплывает тема о том как скромно живут западные лидеры. Даже ферму Эйзенхаура он называет скромной, а уж от поездки по Скандинавии, квартиры премьеров просто бедны, короля Норвегии он принял за привратника и далее в том же духе.

Прямая речь про ужин у датского премьера: «Понравились также сам дом и устройство квартиры. Я, признаться, мотал там себе на ус, что и нам надо бы придерживаться такого образа жизни. А то у нас для руководителей сложились другие условия быта, вовсе не правильные. Всегда находят какое‑то оправдание этому”.

3. Но ужасно невежественный.

Культурный уровень Хрущева, не заретушированный литературной редактурой, просто пугает. Чтоб не вдаваться в снобизм ограничусь парой цитат.

“Зачем Николай Первый терзал Пушкина?

Разве Пушкин плохой писатель? Разве он плохо писал? Он писал хорошо. «…» Однако он провел в ссылке большую часть своей жизни: то на юге, в Молдавии и Одессе, затем в своем имении на Псковщине. Николай Первый хотел, чтобы Пушкин в своем творчестве воспевал его время, прославлял его как монарха.”

“Он [Пастернак] среди прочего написал роман «Доктор Живаго». “…” Докладывал мне о нем Суслов “…” Он сообщил, что данное произведение плохое, не выдержано в советском духе. В деталях его аргументов не помню, “…” Одним словом, недостойная вещь, печатать ее не стоит. Такое решение и приняли. Полагаю, что на той стадии событий кроме Суслова никто из ответственных лиц романа не читал. Я сомневаюсь в том, что и Суслов его прочел. Ему тоже, наверное, дали справку с изложением содержания произведения на трех страничках “…” Я и сейчас не могу быть судьей этого произведения. Я его так и не прочитал”.

“Я горжусь, что в свое время поддержал одно из первых произведений писателя… Забыл фамилию”. [Из текста понятно что речь о Солженицине и публикации «Один день Ивана Денисовича»]

И такого полно. Просто дичь дикая. Хрущев конечно о ряде моментов сожалеет. Говорит «встретил бы сейчас – извинился бы» и в том же ключе. Но … пролетарское происхождение… его никак не скрыть. Особенно на диктофонной записи.

В этом смысле конечно Хрущев Сталину не чета. У Сталина был и вкус и совсем иной культурный уровень. И Пастернака бы он прочитал. И время бы нашел лично обсудить. Ну или позвонить с вопросом «Он мастер?»☺))

4. Берия.

В контексте мемуаров интересны претензии Хрущева к Берии выдвинутые, в порядке оправдания того как это он своего старого веселого друга (а их дружеские отношения он неоднократно подчеркивает) расстрелял.

Помимо главной, про организацию репрессий, содержательных претензии к Берии две. (1) Хотел отпустить ГДР в капиталистический лагерь. (2) Хотел построить членам политбюро роскошные дачи в Абхазии. Обе претензии довольно подробно расписаны и развернуто аргументированы, как характеризующие устремления и мировоззрения Берии не верящего в идеалы марксизма.

Я, когда читал все это, вдруг поймал себя на мысли, что обе эти претензии в моих глазах однозначно свидетельствуют в пользу Берии. Отпустить ГДР значит резко снизить расходы (армия там стоила дороже всего и в целом дотировали для соревнования с ФРГ) и еще заодно уменьшить зону конфликта с западом. Разогнать весь советский блок было бы вообще замечательно.

Ну а дачи… Нельзя ничего и желать лучшего, чем то, чтобы властитель вместо великих свершений желал дворцов и роскоши. Дворцы обходятся многократно дешевле любых свершений, а потому, при прочих равных, обещают большинству населения гораздо более благополучную жизнь.

Истории о том, что Берия был сторонником чуть ли не частного предпринимательства я читал неоднократно. В том, что Берия в отличие от Хрущева не веровал в марксистское вероучение и был абсолютно циничным прагматиком я не сомневаюсь в принципе. Ну и в целом, Берия-Маленков это партия хозяйственных кадров и силовиков. Хрущев опирался на партийный аппарат, который по генезису своему априори был более догматичным и менее хозяйственно-прагматичным

Фактор репрессий, конечно важнее, однако сложно утверждать однозначно, что Берия их планировал продолжить.

Вынося данный эпизод я просто хотел подчеркнуть, что в этой исторической точке наблюдалась серьезная развилка. Хрущев – гораздо более искренний коммунист и догматик, нежели даже Сталин. Про Берию с Маленковым и разговора нет. Да, где-то он был практичен, где-то сфокусирован на благе людей, но в то же время, в вопросах, над которыми довлела идеологическая догматика, он ставил свою коммунистическую веру выше практической целесообразности. В некотором смысле он усугубил и углубил социалистический эксперимент. Придал ему второе дыхание.

Возможно с Берией и Маленковым у страны был шанс двинуться условным китайским путем. В отличие от 80-х в 50-е он правда был.

5. Простота хуже воровства

Ряд цитат из разряда но комментс.

Честно рассказывает, что это советская армия сама себя обстреляла, и история про то, что финны первые начали войну – выдумка и провокация. И завершает пространное рассуждение по этому поводу вот так: “Возникает вопрос: имели ли мы юридическое и моральное право на свои действия? Юридически, конечно, не имели права. С моральной же точки зрения желание обезопасить себя “..” оправдывало нас в собственных глазах”. Что-то прям Крым напомнило.

Рассуждая о причинах неудач начала войны, пространное рассуждение как же такой бардак вышел? Как Сталин… да и Сталин наверно не знал реального положения дел в армии, Но Ворошилов … ну должен был знать, но не удивлюсь что тоже не знал реального положения… “Вот я беру себя. Я был членом Политбюро, вращался в кругу Сталина, правительства. Разве мог я думать, что у нас буквально в первые дни войны не будет даже достаточного количества винтовок и пулеметов?. Даже у царя, только в 1915 году или 1916 году не хватало винтовок, а у нас винтовок и пулеметов не хватило на второй день войны”.

“Имелся еще какой‑то комитет по сельскому хозяйству – некая надстройка между ЦК и Советом Министров СССР. Андреев был председателем этого комитета, а я его заместителем и членом одного из бюро в комитете. Данный суррогат был создан Сталиным. Не знаю, для чего он был нужен, и в чем конкретно заключалась его роль”.

Пророческое: после длинного пассажа про отставание СССР от запада по качеству жизни: «Надо иметь в виду, что с каждым годом наши объяснения [причин отставания] будут все менее обоснованными и все меньшее количество ушей будет прислушиваться к этим объяснениям. Больше будут нас ругать”.

6. И последнее.

Все знают что Хрущев обещал к 1980 году построить коммунизм, но мало кто понимает, что конкретно подразумевалось под этой метафорой. В общем-то это означало выполнение перспективного плана коммунистического строительства. На 22 съезде был программный доклад Хрущева. За ним стояли конкретные планы преследующие совершенно конкретные хозяйственные цели и достижение определенных экономических показателей.

Это Хрущев зачем-то назвал достижение спланированных на 1980 год показателей коммунизмом. Ну заносит, что возьмешь. А в реальности это были вполне конкретные и четкие показатели … подушевого потребления США образца 1960 года (я тут немного утрирую, но совсем немного).

Т.е. в понимании Хрущева в США 1960 уже был уровень потребления достаточный для коммунизма. Этот уровень брался за основу для целей долгосрочного планирования. Именно этого уровня Хрущев планировал добиться в СССР 1980. К сожалению по многим показателям хрущевских планов современная Россия уровня США 1960 не достигла до сих пор.