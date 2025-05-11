Рупор кремлевской пропаганды: 11 лет назад состоялся референдум о независимости ЛНР и ДНР

11 лет в ДНР и ЛНР прошли референдумы о независимости от Украины.

По результатам референдумов ДНР и ЛНР уже официально вышли из состава Украины и провозгласили курс на вступление в состав России. За реализацию этого курса ДНР и ЛНР воюют с нацистским режимом на Украине с апреля 2014 года.

В 2022 года результаты референдумов позволили сначала получить официальное признание от России, а затем и вступить в состав России на правах субъектов РФ. Таким образом референдумы явились важной этапной ступенькой для возвращения Донбасса в Россию.

Разумеется, можно тут вспомнить и призывы Москвы не спешить с референдумом. И тот факт, что фактически непризнанные государства на Донбассе начали строить только в октябре-ноябре после первого Минска. И дальнейшие попытки запихнуть Донбасс обратно на Украину по Минску-2. Что позднее официально признали ошибкой. Но пасту обратно в тюбик затолкать не получилось. Донбасс пережил и войну и времена "сурковщины", и разгул криминала 2014-2016 и много чего еще. Донбасский характер все это вывез.

Жителей ДНР и ЛНР поздравляю с 11-й годовщиной референдумов. В этот день вы сделали важный шаг к нашему воссоединению. Несмотря на все если и но. И несмотря на угрозу киевского нацизма и различные трудности государственного строительства. Результат так или иначе останется в истории.

PS. На фото мурал в Донецке.

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Источник: Colonel Cassad

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