 

Рупор кремлевской пропаганды: 11 лет назад состоялся референдум о независимости ЛНР и ДНР

11.05.2025, 21:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

11 лет в ДНР и ЛНР прошли референдумы о независимости от Украины.

По результатам референдумов ДНР и ЛНР уже официально вышли из состава Украины и провозгласили курс на вступление в состав России. За реализацию этого курса ДНР и ЛНР воюют с нацистским режимом на Украине с апреля 2014 года.

В 2022 года результаты референдумов позволили сначала получить официальное признание от России, а затем и вступить в состав России на правах субъектов РФ. Таким образом референдумы явились важной этапной ступенькой для возвращения Донбасса в Россию.

Разумеется, можно тут вспомнить и призывы Москвы не спешить с референдумом. И тот факт, что фактически непризнанные государства на Донбассе начали строить только в октябре-ноябре после первого Минска. И дальнейшие попытки запихнуть Донбасс обратно на Украину по Минску-2. Что позднее официально признали ошибкой. Но пасту обратно в тюбик затолкать не получилось. Донбасс пережил и войну и времена "сурковщины", и разгул криминала 2014-2016 и много чего еще. Донбасский характер все это вывез.

Жителей ДНР и ЛНР поздравляю с 11-й годовщиной референдумов. В этот день вы сделали важный шаг к нашему воссоединению. Несмотря на все если и но. И несмотря на угрозу киевского нацизма и различные трудности государственного строительства. Результат так или иначе останется  в истории.

PS. На фото мурал в Донецке.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / Мнение: Хрущев – лучший правитель России за все время

11.05 / Мнение: Зачем саудиты наказывают казахов

11.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Перемирие на Украине окончилось

11.05 / В Великобритании расследовать преступления мигрантов будут сами мигранты

11.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Этапы большого пути

11.05 / Мнение: Зачем России нужны комсомольские вожаки?

11.05 / Госдепартамент США классифицировал правительство Германии как «лево-экстремистскую группировку»

11.05 / Мнение: Парад имени Шойгу

11.05 / Простой переключатель NXS подарит любому велосипеду беспроводную трансмиссию

11.05 / Почти 1,5 тыс. молодых спортсменов из Подмосковья поучаствовали в гонке “Наследники Победы”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика