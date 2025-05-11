Рупор кремлевской пропаганды: Перемирие на Украине окончилось

Ночью на Украине официально окончилось "праздничное перемирие".

Боевые действия официально возобновились, хотя по факту они и не прекращались, так как противник не соблюдал "праздничное перемирие", а у ВС РФ было указание отвечать на нарушения "праздничного перемирия", поэтому боевые действия и шли своим чередом во время "перемирия".

Противник его ожидаемо не выполнял точно также, как не выполнял "пасхальное перемирие", а до это не выполнял "энергетическое перемирие".

Собственно текущие предложения нового 30-дневного перемирия конечно же нацелены на то, чтобы дать ВСУ передышку, остановить наступление ВС РФ, при этом продолжать обстрелы и атаки, а в заключении обвинить Россию в срыве перемирия и возобновить активные действия и удары.

Собственно, поэтому смысла в 30-дневном перемирии для России ровно ноль.

Поэтому уже ночью возобновились массированные удары "Гераней" (множественные прилеты в 7 областях Украины) + удары УМПК. Противник ожидает, что в ближайшие дни может последовать массированный ракетный удар в качестве алаверды на майские поползновения дронов в направлении Москвы. Это прямо скажем напрашивается.

Относительно ситуации на Земле, то ВС РФ продолжают продвигаться на целом ряде направлений, а поползновения противника в районе Дзержинска и Теткино в основном купированы.

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Источник: Colonel Cassad

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