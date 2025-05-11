Мнение «аналитика»: О судьбоносном… И «Орешник» наготове?
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Пятеро «смелых» — лидеры Великобритании, Франции, Германии, Польши и примкнувший к ним Зеленский — выступили с громким заявлением, почти не оставлявшим шансов Владимиру Путину. Дескать, ты обязан принять наше перемирие на 30 дней, иначе России хана: задавим санкциями.
Многие гадали, как геостратег выкрутится из этого «принять нельзя отказать». И каким окажется его «асимметничный ответ». Неужели таки «жахнет», о чём свидетельствует закрытие неба над полигоном Капустин Яр, откуда в прошлый раз #Россия запустила «Орешник»?
Но действительность превзошла все ожидания. Даже самые затянувшиеся.
Более полутора часов иностранные и российские журналисты нервно ждали заявлений кремлёвского лидера. И вот…
Выйдя к журналистам Владимир #Путин заявил, что:
– Россия трижды выходила с инициативой о прекращении огня, но Киев не соблюдал 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам, Пасхальное перемирие, и трёхдневное на день Победы. Киевские власти вообще не откликнулись на наши предложения о прекращении огня. Киевские власти с 6 на 7 мая предприняли беспрецедентную атаку бпла на Россию.
– За три дня объявленного Россией перемирия было пять попыток нападения на госграницу РФ и 36 атак на других направлениях. Кого этим пытались запугать из тех, кто приехал в Москву?
– Тем не менее мы предлагаем Украине возобновить прямые переговоры. Российские власти никогда не отказывались от диалога: не мы прервали переговоры в 2022 году. И сейчас предлагаем их возобновить. Без промедления, 15 мая, без предварительных условий.
– Наше предложение на столе, решение за украинскими властями и их кураторами. Идут боевые действия, а мы предлагаем переговоры. Те, кто действительно хочет мира — не может этого не поддержать.
Итак, Владимир #Путин ожидаемо не согласился с ультиматумом «коалиции желающих», но выдвинул свою альтернативу — переговоры без предварительных условий в Стамбуле. На завтра уже запланирован диалог с Реджепом Эрдоганом. При этом о приостановлении боевых действий не сказано ни слова. И пуск «Орешника» не отменён…
Как бы то ни было, теперь мяч и правда на другой стороне. Ждём реакции и надеемся на адекватную.
Изящно выбрался из перемирной ловушки?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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