 

Мнение «аналитика»: О судьбоносном… И «Орешник» наготове?

11.05.2025, 3:35, Разное
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Пятеро «смелых» — лидеры Великобритании, Франции, Германии, Польши и примкнувший к ним Зеленский — выступили с громким заявлением, почти не оставлявшим шансов Владимиру Путину. Дескать, ты обязан принять наше перемирие на 30 дней, иначе России хана: задавим санкциями.

Многие гадали, как геостратег выкрутится из этого «принять нельзя отказать». И каким окажется его «асимметничный ответ». Неужели таки «жахнет», о чём свидетельствует закрытие неба над полигоном Капустин Яр, откуда в прошлый раз #Россия запустила «Орешник»?

Но действительность превзошла все ожидания. Даже самые затянувшиеся.

Более полутора часов иностранные и российские журналисты нервно ждали заявлений кремлёвского лидера. И вот…

Выйдя к журналистам Владимир #Путин заявил, что:
– Россия трижды выходила с инициативой о прекращении огня, но Киев не соблюдал 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам, Пасхальное перемирие, и трёхдневное на день Победы. Киевские власти вообще не откликнулись на наши предложения о прекращении огня. Киевские власти с 6 на 7 мая предприняли беспрецедентную атаку бпла на Россию.

– За три дня объявленного Россией перемирия было пять попыток нападения на госграницу РФ и 36 атак на других направлениях. Кого этим пытались запугать из тех, кто приехал в Москву?

– Тем не менее мы предлагаем Украине возобновить прямые переговоры. Российские власти никогда не отказывались от диалога: не мы прервали переговоры в 2022 году. И сейчас предлагаем их возобновить. Без промедления, 15 мая, без предварительных условий.

– Наше предложение на столе, решение за украинскими властями и их кураторами. Идут боевые действия, а мы предлагаем переговоры. Те, кто действительно хочет мира — не может этого не поддержать.

Итак, Владимир #Путин ожидаемо не согласился с ультиматумом «коалиции желающих», но выдвинул свою альтернативу — переговоры без предварительных условий в Стамбуле. На завтра уже запланирован диалог с Реджепом Эрдоганом. При этом о приостановлении боевых действий не сказано ни слова. И пуск «Орешника» не отменён…

Как бы то ни было, теперь мяч и правда на другой стороне. Ждём реакции и надеемся на адекватную.

Изящно выбрался из перемирной ловушки?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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