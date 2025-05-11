Рупор кремлевской пропаганды: Памятник Сталину в Башкирии

В Башкирии 8 мая в селе Амирово открыли еще один памятник Сталину. Представляет из себя простой бюст на бетонном постаменте.

Данный памятник установлен на частной территории усилиями местных общественников и КПРФ. В этом конечно есть отличие от нового памятника Сталину в Мелитополе, где его установили прямо в центре города рядом с главным флагштоком города.

В общем, кол-во памятников Сталину в стране продолжает устойчиво возрастать. Разумеется, это тот самый ветер истории. О том, что памятников Сталину станет столько же, сколько памятников Ильичу, я бы не беспокоился. Ильич по кол-ву памятников у нас в стране вне конкуренции. Собственно, тех же памятников Пушкину у нас в стране существенно больше памятников Сталину. Даже интересно стало, есть ли у нас в стране какой-нибудь ресурс, где подсчитывается кол-во памятников выдащимся деятелям. Было бы интеерсно посмотреть на первые 10-20 мест по кол-ву. Ленин то понятно, что на первом месте. Но вот кто за ним идет по кол-ву памятиков и бюстов – вопрос.

При этом хотелось бы пожелать, чтобы ставя памятники Сталину стремились ставить не абы что лишь бы было, а красивые работы от толковых скульпторов. Потому что если примеры ну прямо скажем совсем уж халтурных памятников сделанных на отвали.

Со временем и в Москве появится нормальный памятник, а пока что процесс двигается снизу по регионам. Власти не то, чтобы сильно одобряют, но за некоторыми исключениями, особо не препятствуют. Вопят по поводу новых памятников Сталину больше всех демшиза и булкохрусты. У первых, после закрытия USAID и снятия с довольствия возможностей гадить стало сильно меньше, а часть борцов со Сталиным либо сбежала из страны, либо сидит за экстремизм и педофилию.

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Источник: Colonel Cassad

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