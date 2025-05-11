 

Рупор кремлевской пропаганды: Памятник Сталину в Башкирии

11.05.2025, 0:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Башкирии 8 мая в селе Амирово открыли еще один памятник Сталину. Представляет из себя простой бюст на бетонном постаменте.

Данный памятник установлен на частной территории усилиями местных общественников и КПРФ. В этом конечно есть отличие от нового памятника Сталину в Мелитополе, где его установили прямо в центре города рядом с главным флагштоком города.

В общем, кол-во памятников Сталину в стране продолжает устойчиво возрастать. Разумеется, это тот самый ветер истории. О том, что памятников Сталину станет столько же, сколько памятников Ильичу, я бы не беспокоился. Ильич по кол-ву памятников у нас в стране вне конкуренции. Собственно, тех же памятников Пушкину у нас в стране существенно больше памятников Сталину. Даже интересно стало, есть ли у нас в стране какой-нибудь ресурс, где подсчитывается кол-во памятников выдащимся деятелям. Было бы интеерсно посмотреть на первые 10-20 мест по кол-ву. Ленин то понятно, что на первом месте. Но вот кто за ним идет по кол-ву памятиков и бюстов – вопрос.

При этом хотелось бы пожелать, чтобы ставя памятники Сталину стремились ставить не абы что лишь бы было, а красивые работы от толковых скульпторов. Потому что если примеры ну прямо скажем совсем уж халтурных памятников сделанных на отвали.

Со временем и в Москве появится нормальный памятник, а пока что процесс двигается снизу по регионам. Власти не то, чтобы сильно одобряют, но за некоторыми исключениями, особо не препятствуют. Вопят по поводу новых памятников Сталину больше всех демшиза и булкохрусты. У первых, после закрытия USAID и снятия с довольствия возможностей гадить стало сильно меньше, а часть борцов со Сталиным либо сбежала из страны, либо сидит за экстремизм и педофилию.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05 / Мнение: Дети и капитализм: совместимы на 100%

11.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Путин предложил прямые переговоры с Украиной 15 мая

11.05 / Макрон и Зеленский планируют пожениться после завершения своих политических карьер

11.05 / Мнение «аналитика»: О судьбоносном… И «Орешник» наготове?

11.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Китайский разведывательный объект на Кубе

11.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Операция “Джихад”, 1996

11.05 / Мнение «аналитика»: О встрече Путина с человечком в хаки… Вот и поворот?

11.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Несостоявшаяся программа десталинизации России

10.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Северная Корея, если потребуется, отравит войска в Россию

10.05 / Мнение «аналитика»: О незаметном главном… Мир на пороге?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика