Рупор кремлевской пропаганды: Несостоявшаяся программа десталинизации России

Историк Артем Драбкин о несостоявшейся программе десталинизации и десоветизации, которая чуть было не была принята в 2012 году.

Изучая вопрос об отношении власти к ВОСР я наткнулся на прекрасное (https://cyberleninka.ru/article/n/predlozheniya-ob-uchrezhdenii-obschenatsionalnoy-gosudarstvenno-obschestvennoy-programmy-ob-uvekovechenii-pamyati-zhertv/viewer).

Нам готовили программу, которая требовала:

Признать, что советский период истории является одним большим преступлением, а Советский Союз – преступным государством.

Признать, что в СССР осуществлялся геноцид, то есть, советское государство осознанно истребляло советский народ.

Признать СССР тоталитарным государством и считать его таким же преступным как режим гитлеровской Германии.

Переименовать День народного единства в «День памяти жертв гражданской войны и национального примирения».

Провести ревизию памятных дат и праздников с тем, чтобы исключить или переименовать все даты, связанные с историей Советского Союза

Надо прямо сказать, что пройдет еще много времени, пержде чем мы осознаем роль 2012 года в нашей истории, причем не только "революции пиздатых шубок", но и контрреволюции в Кремле и сурковщину, последствия которой мы до сих пор разгребаем.

https://t.me/drabkin/297 – цинк

А вот список членов рабочей группы, которая занималась этой программой.

https://web.archive.org/web/20110526192139/http://www.president-sovet.ru/structure/group_5/stuff/ – цинк

Собственно, Медведев, который нынче рядится в сталинский френч и цитирует Сталина директорам оборонных заводов, тогда также открыто поддерживал программу системной десталинизации, что фактически стало бы для страны ремейком хрущевской десталинизации, с вполне понятными для страны последствиями. Эта программа, кстати, почти полностью реализована на Украине и Прибалтике.

Сама же программа на системном уровне существовала еще как минимум с 2010 года https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2010/11/26/medvedev_protiv_stalina (а скорее всего и ранее). Тригером, вероятно, послужил скандальный конкурс "Имя России" в 2008 году, результаты которого пришлось на глазах у всех фальсифицировать, чтобы не допустить победы Сталина.

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Источник: Colonel Cassad

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