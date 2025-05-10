Рупор кремлевской пропаганды: Северная Корея, если потребуется, отравит войска в Россию

Товарищ Ким Чен Ын сообщил, что без колебаний снова отправит войска в Россию для помощи российской армии, если западные страны осмелятся напасть на Россию.

КНДР имеет на это право по оборонительному договору между КНДР и Россией, который дает право сторонам отправлять войска на территорию друг друга для помощи в оборонительных войнах против внешних агрессорах. Так что и Россия может направить свои контингенты в КНДР для защиты Пхеньяна от США, Южной Кореи и Японии. Данный договор отлично показывают, что такое прямой военный союз, в отличие скажем от нашего комплекса отношений с Китаем и Ираном, который в военном отношении не носит столь обязательного характера. КНДР безусловно наш прямой военный союзник.

Разумеется, заявления товарища Ким Чен Ына, касаются не только войны с США и НАТО. Данное предупреждение касается и Украины – если Украина будет пытаться вторгаться на территорию РФ в старых регионах, то КНДР снова будет участвовать в этих операциях, в результате чего у ВС РФ появляется опция использовать 10-20 тыс. северных корейцев в приграничных боях. Об использовании войск Северной Кореи на Донбассе или на Южном направлении речь пока не идет. Но вот в Белгородской, Брянской и Курской областях их участие в боях на границе более чем возможно.

Уже дано добро на увековечивание памяти погибших воинов КНДР в Курской области. Будут созданы памятники и мемориалы, плюс несколько улиц в Курской области назовут в честь северных корейцев помогавших нам бить врага. Само собой Северная Корея уже получила различные бонусы за свою помощь, помимо ценнейшего боевого опыта в войне против прокси-армии НАТО. Можно ожидать серьезного прогресса армии КНДР в сфере беспилотников, РЭБ, систем ПВО.

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Источник: Colonel Cassad

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