Совместное проживание в гостинице станет основанием для автоматической регистрации брака

Минюст внедряет автоматическую регистрацию браков на основании факта совместного проживания граждан в гостиничном номере. Такие меры направлены на улучшение статистики по заключению браков в рамках федеральной программы «Счастливая семья».

Новая инициатива предполагает, что администратор гостиницы сможет провести упрощенную церемонию при наличии двух свидетелей совместного проживания. Электронное свидетельство о браке будет направлено по электронной почте вместе со счётом за проживание, что существенно упрощает процедуру. Согласие молодожёнов при этом не требуется: гостинице достаточно уведомить членов новой ячейки общества по электронной почте в течение 14 суток.

Эксперты отмечают потенциальный рост спроса на юридические услуги, связанные с бракоразводными процессами, а также возможное увеличение доходов гостиничного бизнеса за счет дополнительных услуг, связанных с «брачными церемониями». Аналитики прогнозируют усиление контроля со стороны государства за деятельностью гостиниц в связи с новыми регуляторными требованиями.

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