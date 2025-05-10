Китайский робот-пожарный В2 сможет заменить людей в особо опасных зонах

Китайская компания Unitree представила модифицированную версию четвероногого робота-пожарного В2. Теперь помимо функции обследования очагов пожара он может непосредственно бороться с огнем с помощью роботизированной руки, лидара и водяной пушки, выбрасывающей струю воды на расстояние до 60 м.

Подача воды осуществляется через шланг с гибким креплением, которое позволяет ему перемещаться из стороны в сторону на 85 градусов. По нему может подаваться как вода, так и пена.

При необходимости В2 может самостоятельно отсоединить шланг и приступить к выполнению других задач. Во время тушения пожара специальная система отслеживает температуру робота и в случае ее резкого повышения запускает экстренное охлаждение.

В2 пыле- и водонепроницаем и изготовлен из композитных материалов, рассчитанных на экстремальные условия. Также стоит упомянуть о модуле-воздуходуве, предназначенном для борьбы с лесными пожарами, который отбрасывает пламя от горючих материалов.

Разработчики из Unitree резко увеличили производительность робота, теперь он может преодолевать препятствия высотой до 40 см и взбираться по лестницам с уклоном до 45 градусов. Он также оснащен системой быстрой смены аккумуляторов без потери водонепроницаемости.Источник — Unitree