 

Китайский робот-пожарный В2 сможет заменить людей в особо опасных зонах

10.05.2025, 16:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Китайская компания Unitree представила модифицированную версию четвероногого робота-пожарного В2. Теперь помимо функции обследования очагов пожара он может непосредственно бороться с огнем с помощью роботизированной руки, лидара и водяной пушки, выбрасывающей струю воды на расстояние до 60 м.

Подача воды осуществляется через шланг с гибким креплением, которое позволяет ему перемещаться из стороны в сторону на 85 градусов. По нему может подаваться как вода, так и пена.

При необходимости В2 может самостоятельно отсоединить шланг и приступить к выполнению других задач. Во время тушения пожара специальная система отслеживает температуру робота и в случае ее резкого повышения запускает экстренное охлаждение.

В2 пыле- и водонепроницаем и изготовлен из композитных материалов, рассчитанных на экстремальные условия. Также стоит упомянуть о модуле-воздуходуве, предназначенном для борьбы с лесными пожарами, который отбрасывает пламя от горючих материалов.

Разработчики из Unitree резко увеличили производительность робота, теперь он может преодолевать препятствия высотой до 40 см и взбираться по лестницам с уклоном до 45 градусов. Он также оснащен системой быстрой смены аккумуляторов без потери водонепроницаемости.Источник &#8212 Unitree


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / Совместное проживание в гостинице станет основанием для автоматической регистрации брака

10.05 / Россияне жалуются на сбои в работе постковидных чипов

10.05 / Мнение: Мясо и социализм

10.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Парад Победы как символ провала попыток изоляции России

10.05 / В Белокаменной установили тысячу мобильных теремов для приёма Telegram

10.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Никто не хотел уступать

10.05 / Мнение: Как починить русские школы

10.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Россия не согласится на перемирие без прекращения поставок оружия на Украину (иначе её не оккупировать)

10.05 / Кардинала, тверкавшего в Сикстинской капелле ради TikTok, отстранили от участия в будущих конклавах

10.05 / Ученые сделали тихоходкам татуировки для испытания новой технологии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика