Сверхновая Кеплера оказалась родом из другой галактики

В 1604 году Иоганн Кеплер наблюдал в ночном небе вспышку, которая по яркости превзошла Юпитер и оставалась заметной в течение полутора лет. Следы этого взрыва по сей день сохраняются в созвездии Змееносца в виде живописной туманности.

Современная астрономия позволила установить, что это был взрыв сверхновой типа Ia: вспыхнуло не массивное «умирающее» светило, а белый карлик, то есть бывшее ядро сравнительно скромной звезды вроде нашего Солнца.

Так бывает в тесных двойных системах: один из компаньонов «перегорает», безо всякого взрыва сбрасывает внешнюю оболочку и становится белым карликом, а потом начинает перетягивать к себе вещество напарника. В конце концов от избытка массы он взрывается, и от него не остается ничего — только облако. Впрочем, насчет сверхновой Кеплера (SN 1604) рассматривают и другой вариант: что это результат слияния двух белых карликов. В любом случае на месте нынешней туманности было две звезды.

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Остаток сверхновой Кеплера, по оценкам, расположен примерно в 16-24 тысячах световых лет от нас. Диск нашей галактики Млечный Путь простирается на сотню тысяч световых лет. Но дело в том, что эта туманность находится не в плоскости галактического диска, а в двух-трех тысячах световых лет от него. Более того, облако удаляется от Млечного Пути — «убегающая» сверхновая.

Недавно ученые из Китая рассчитали траекторию движения объекта, химический состав его вещества и пришли к крайне интересному выводу: эта двойная система никогда не принадлежала Млечному Пути — звезды происходили из другой галактики. Из какой именно, до конца неясно, но предполагают, что из поглощенной в далеком прошлом.

Один из главных подозреваемых — карликовая галактика Гайя-Энцелад, от которой давно остались лишь «лохмотья»: протяженные звездные потоки на окраинах Млечного Пути. По мнению ученых, наша галактика поглотила ее на самых ранних этапах своего существования около 10 миллиардов лет назад, когда еще была вчетверо меньше, чем сейчас.

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Новые методы оценки возраста звезд показали, что молодой Млечный Путь активно зажигал их еще до первых слияний с соседними галактиками.

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Своими выводами исследователи поделились в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org. Они рассказали, что гравитационное взаимодействие при слиянии галактик проделало своеобразный трюк: прародители сверхновой Кеплера были направлены к Млечному Пути с такой скоростью, что «пулей» пролетели сквозь него и отправились прочь, в межгалактическое пространство. Их вытолкнуло.

По мнению авторов исследования, это может быть не единственный пример, доступный для наблюдения прямо сейчас. Разумеется, по мере эволюции Млечного Пути взрывалось бесчисленное множество звезд из поглощенных галактик, но средний срок существования остатка сверхновой — 60 тысяч лет. Расчеты показали, что за последние 60 тысяч лет где-то в нашей галактике могли вспыхнуть еще одна-две «чужие» звезды.