Мнение: Три холокоста

В истории Великой Отечественной нашу власть раздирают два противоречивых стремления. С одной стороны, надо показать, что война была огромной трагедией и что СССР (который нынче почему-то ассоциируют исключительно с Россией) понес самые большие потери; это такое соревнование – кто больше всех пострадал, тот и имеет на право на наибольшую сатисфакцию и наибольшие почести. Поэтому – надо, чтобы людские потери были побольше.

Мы это и видим: сначала сдуру еще при Сталине “насчитали” 6 миллионов потерь, потом 20 млн. при Брежневе, потом стало 25 млн., теперь пока остановились на цифре 27 млн. чел. – но понятно, что это не предел.

Однако есть и другая сторона: как считать потери армии? Если насчитать слишком много убитых своих солдат, это будет выглядеть не столько жалостливо, сколько жалко, и станет прекрасным обоснованием под давние высказывания типа “трупами закидали”, “советские воевать не умели”, “командование было бездарным” и т.п. – то, что нынче проходит под грифом “русофобия” и за что скоро собираются сажать. Но западных-то историков не посадишь!

Поэтому при подсчетах потерь Советской армии возобладала противоположная тенденция – они должны быть все меньше и меньше. И оно так и пошло: 15 млн., 12 млн., теперь вот – 8 с чем-то миллионов. Негласный ориентир понятен – свести потери СА к потерям вермахта, чтобы вышло в конце концов 1:1. И после этого гордо сказать: вот! Вот как мы с немцами воевали – на равных! Да здравствует товарищ Сталин… то есть тьфу, русский народ!

Хотя понятно, что и это не предел. С какой стати надо останавливаться на соотношении 1:1? Нет ли в этом принижения славы русского оружия?! Так что вскоре, думается, надо ждать “уточнений” потерь Советской армии – в сторону 6, 5 и так далее миллионов.

Тут, правда, возникает одна закавыка: если потери армии постоянно – на бумаге – падают, а общая цифра потерь – для солидности – непрерывно растет, то что ж получается? Они движутся в противоположных направлениях! И, соответственно, растет “дельта” – разница между этими цифрами! Проблема?

Ничуть. Ведь “дельта” – это получаются потери среди мирного населения. Они уже сейчас выходят чуть ли не вдвое больше, чем потери армии. На одного убитого немцами солдата – два мирных жителя! 18 миллионов мирных безоружных граждан уничтожили проклятые фашисты!!

Но что в этом должно смущать махрового пропагандиста, объясняющего “историкам”, что и как им следует писать в своих книжонках? Да ничего. Чем больше, тем лучше! И градус скорби будет выше, и обличения проклятого фашизма выйдут убедительнее.

Армия, значит, сражалась с фашистами на равных – а вот мирное население фашисты уничтожали просто миллионами. Три Холокоста! Такую картину ВОВ и утвердим (2014)