 

Приматологи выяснили, что шимпанзе «барабанят» с разными ритмами

09.05.2025, 17:40, Разное
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Шимпанзе (Pan) давно удивляют исследователей сложным поведением. Они используют орудия, охотятся группами и даже воюют за территории. Но их «музыкальные» способности оставались загадкой. Известно, что приматы издают громкие звуки, стуча ладонями и ступнями по толстым корням деревьев. Эти корни, растущие над землей, работают как природные резонаторы — низкочастотные удары разносятся на километры.

В предыдущих работах исследователи показали, что каждый шимпанзе имеет уникальный стиль «барабанного боя». С его помощью приматы сообщают сородичам о своем местоположении или действиях, например во время поиска пищи. Но до сих пор не было ясно, отличаются ли ритмы у разных популяций и напоминают ли они структуру человеческой музыки?

На этот вопрос попыталась ответить международная команда приматологов под руководством Весты Элеутери (Vesta Eleuteri) из Венского университета в Австрии. Ученые проанализировали 371 эпизод «барабанного боя» у 11 сообществ шимпанзе, включая два подвида — восточных (Pan troglodytes schweinfurthii) и западных (Pan troglodytes verus).

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Оказалось, шимпанзе не просто стучат хаотично — их удары подчиняются четкому ритму. Западные шимпанзе предпочитают равномерные интервалы между ударами, как метроном. Восточные выбирают более сложные паттерны — чередуют короткие и длинные паузы, создавая своего рода синкопированные ритмы. Кроме того, западные шимпанзе делают больше ударов за минуту и используют более быстрый темп, они начинают «барабанить» раньше, чем издают характерные крики.

«Мы ожидали, что западные шимпанзе будут стучать чаще, но не предполагали, что различия в ритме окажутся такими явными. Их ритмические паттерны удивительно похожи на ритмы в человеческой музыке», — пояснила Элеутери.

«‎Барабанный бой» шимпанзе / © Current Biology, Eleuteri et al.

Исследователи предположили, что шимпанзе используют эти звуки не только для передачи информации. Ритмические паттерны могут укреплять социальные связи внутри группы, как это происходит у людей во время совместного пения или танцев.

Но главное открытие в другом: эти ритмы — не просто сигналы. В них заложены те же принципы, что и в человеческом ритме — равномерность, повторяемость, структура. По мнению ученых, способность создавать ритмы возникла у общего предка шимпанзе и человека 7-10 миллионов лет назад. Музыкальность — не исключительно человеческая черта. Ее корни уходят глубоко в эволюционное прошлое.

Научная работа опубликована в журнале Current Biology.


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