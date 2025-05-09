 

Трамп заявил о давней дружбе с папой римским Львом XIV и вспомнил свадьбу его дочери

09.05.2025, 17:33, Разное
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Президент США Дональд Трамп вновь удивил общественность своими заявлениями. На этот раз он рассказал о своей давней и тесной дружбе с папой римским Львом XIV и заявил, что был на свадьбе его дочери.

– Это отличный парень, очень его люблю. Мы давно дружим. Я даже был на свадьбе его дочери в 1999 году – прекрасное мероприятие, очень много людей, лучшие угощения. Мы с ним всегда были очень близки – на той свадьбе я хлопал его по плечу и говорил: «Папа Лев, у тебя отличная семья», а он отвечал, как заведённый: да, мистер президент, да, мистер президент, – заявил Трамп, вызвав недоумение у собравшихся журналистов и дипломатов.

В ответ на замечание корреспондента Gazetta Vaticano о том, что у Льва нет дочери, Трамп назвал издание «фейк ньюс» и приказал вывести журналиста из зала.

– Он отличный отец, примерный семьянин, дети до сих пор называют его папой, все его называют папой. Вы пытаетесь применить к Лео свои идиотские идеалы чайлдфри. Вы просто врёте, чтобы выставить в плохом свете отличного парня! – заявил американский лидер.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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