Казанского аспиранта, написавшего статью без использования нейросетей, отправили на опыты в Институт мозга

Аспиранта из Казани, сумевшего написать научную статью без использования нейросетей, направили в Институт мозга для проведения опытов.

Учёные предполагают у него наличие редкой генетической мутации, усиливающей когнитивные способности.

Представители Казанского государственного университета заявили, что аспирант Алмаз Гафиятуллин стал «уникальным научным ресурсом, требующим всестороннего изучения». Цель опытов – выявление генетических особенностей, позволяющих обходиться без нейросетей в научной деятельности.

Профессор Халитов, руководитель Института мозга, в свою очередь назвал Гафиятуллина «вероятно, единственным в мире аспирантом, демонстрирующим столь незаурядные способности и легко переворачивающим современные представления о границах возможного».

В свою очередь комиссия РАН по борьбе с лженаукой выразила сомнения в подлинности достижений Гафиятуллина. Глава комиссии академик Зайцев заявил:

– Мы родились и живём в эпоху нейросетей, и утверждение о написании научной статьи без их использования – это просто чушь, причём как на первый взгляд, так и при детальном рассмотрении. Мы проводим собственное расследование с целью разоблачить этот феномен, который, скорее всего, стал результатом хитрой мистификации.

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