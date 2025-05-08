Мнение «аналитика»: О горячем парне из Суоми… Что за дичь происходит с Финляндией?

Финский МИД сообщил, что более сотни «горячих парней» стали наёмниками ВСУ. И почти каждый десятый из них уже сгинул в украинских чернозёмах. Судьба одного из них, 20-летнего парня из Турку всколыхнула всю Финляндию. И не только из-за молодости главного персонажа этой драмы.

Дело в том, что отец погибшего — один из боссов националистической и популистской партии «Истинные финны», второй по численности в парламенте страны. Именно он рассказал журналистам, как сын отправился «получать новый опыт», чтобы «вырасти как личности». А вместо этого получил пулю в лоб уже через два месяца пребывания в составе боевого подразделения. Трагизма этой истории добавило то, что, по словам политика, его отпрыск осознал свою ошибку и хотел вернуться домой, но не успел.

Да, об этом уже прожужжал весь Рунет, и много интересных фактов о нравах в ВСУ всплыло. Но одно обстоятельство прошло мимо внимания, хоть и было прямо перед глазами.

Посмотрите на заглавное фото. На нём — тот самый погибший молодой дуралей Лео Аланд. А вот его отец, глава юго-западной партийной ячейки и член комитета по благоустройству города Турку.



(чем-то напоминает российского экономиста Михаила Хазина в его молодые годы, не правда ли?).

Хм… Истинные финны, говорите?

Да что это случилось с Финляндией?

Отчего она так потемнела?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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