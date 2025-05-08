Личное: “Дисбаланс с ее плюсом?”

Вот письмо автора, мы его недавно разбирали в ТГ https://t.me/evo_lutio/2029.

Автор почти нерыба, героиня письма тоже почти нерыба, но как я писала https://t.me/evo_lutio/2133 “почти” – это неустойчивое состояние и такие авторы могут легко деградировать до рыб, они недалеко пока ушли от этого уровня.

Мы должны рассмотреть, как и почему это происходит, на примере нового письма старого автора.

В предыдущем разборе я написала, что героиня вскоре объявится, поскольку рассталась она с косяком, СЗ автора, не маленькая, еще подрастет после разрыва. При таких данных быстрый камбэк неизбежен. Но также я написала и мы это обсудили, что автору в случае возвращения героини очень важно быстро определиться, он уходит от жены или остается с ней. Это важно было сделать быстро, но не на уровне мыслей, а на уровне действий.

Почему это было так важно?

С точки зрения поля сохранять неопределенную позицию, не делать выбор, может быть в КП только если такую же позицию сохраняет партнер или подвешенное положение – в обоюдных интересах. Обратите внимание на принцип баланса. Либо партнер поступает так и дает вам КП не принимать решение, либо отложить решение – в ваших общих интересах. В последнем случае это важно озвучить и даже обсудить с партнером, чтобы это не осталось лазом в его голову.

В случае автора любовница разорвала отношения с мужем и отказ от симметричного шага со стороны автора – косяк, за исключением ситуации, если бы это было в их общих интересах. Второй вариант я покажу позже.

Давайте посмотрим, что получилось у автора.

acidjudgen

Есть продолжение моей истории https://evo-lutio.livejournal.com/1720115.html.

Прошу Вас и комментаторов помочь мне понять где и как я поступил правильно а где ошибки. Через недолгое время Т. вышла на связь , просила поддержки. Мы увиделись , погуляли, пообщались . И день ото дня наше общение возвращалось к докризисному. Я не торопил ее с сексом, она сама предложила. Во время близости я чувствовал что она немного отстранена, в целом понимал что ей тяжело от ситуации. Через два дня после секса от нее начались истерики что ей плохо после секса, « боль» я ее использую . И вот так наше общение продолжалось циклами «секс, боль, отстранение ее, потом сама просит близости» .

(Автор воспринимает поведение Т. как цикл ярусов, смиренно выжидает ее истерики. Т. косячит в процессе истерик и СЗ автора подрастает, потом немного падает от перевложений Т. Это порочный цикл и виновата в нем не Т, а ситуация неопределенности, поскольку автор продолжает жить с женой. Так постепенно его фигура становится в поле Т все более холодной, хотя и привлекательной. Как думаете, друзья, почему большая холодная фигура всегда почти приводит к истерикам партнера в том или ином виде?)

Я в этот момент потихоньку наладил дела с бизнесом, захотел ей помогать материально, она вскользь говорила что тяжело финансово, бывший муж выделяет на детей мало денег, мотивируя что он и так ушел из дома и снимает квартиру, и оплачивает ипотеку( они квартиру приобрели в ипотеку, не задолго до развода). Она отказывалась говоря что я хочу ее купить, как будто плата за секс. Я пытался переубедить , переводил деньги она скидывала обратно. С супругой поговорил, решили что точно разводимся, сроки прям точные не определили , от нее был тот же поток эмоций обвинений за связь с Т. Я супруге прямо сказал что отношения с Т. возобновились.

(Автору кажется, что он потихоньку решает вопрос, однако он остается на тех же двух стульях и продолжает мучить обеих женщин. И себя конечно тоже, не меньше. Давайте посмотрим, что мешает автору сделать выбор? Привязанность к жене и детям, это очень понятно, сомнения в Т, это тоже вполне оправданно. Но главное все-таки не это, а то, что он считает меньшим злом подвесить ситуацию, хотя меньшее зло в данном случае – выбор любой из сторон. Почему, как считаете?)

Т. в свою очередь требовала объяснений когда я разведусь, она не намеренна ждать годами непонятно чего. Я ей сказал что подам на развод летом , так как супруга помогала по бизнесу и ее помощь очень нужна , а зная ее характер и реакции она могла легко шантажировать этим моментом( такое происходило не раз в конфликтах). А летом как раз перерыв в месяц в работе , можно было спокойнее решить все вопросы , в том числе если супруга захотела бы выйти из совместных со мной проектов. Я назвал Т. определенные сроки и в чем мой мотив. В ответ услышал «что я затягиваю время , мне нужен только секс, я вообще не разведусь а просто ее брошу», ” ситуацией рулит твоя жена , это херня полная” И такое в общении всплывало постоянно.

(Т не доверяла автору, и у нее были основания)

В конце апреля общение стало теплее, я отвозил , привозил ее по всем ее делам когда она просила или сам предлагал если знал ее планы. Из финансовой помощи получалось только купить ей что-то из продуктов когда вместе ездили на рынок. И когда покупал ее мелким что-то. С детьми контакты ограничивала, говоря что я чужой женатый мужик. Остальную помощь не принимала.

(Мотив Т – лишить автора возможности “откупаться”. И к сожалению, это рыбья стратегия. Ей казалось, что так у нее будет больше КП и получить желаемое и бросить его, если не получит. Но в результате получилась ее перевложения и слив, а отсюда постоянные скалки. Очень важно принимать вложения партнера, если это в границах, не превращать отказ от вложений в щипцы. Объясните, как так получается?)

В один из дней я вспомнил про того ее друга из телеграмм и спросил общается ли она с ним?, она сказала общаюсь, я офигел. Говорю ты же обещала его заблочить, ее ответ « я это обещала под давлением, я определяю круг своего общения , и я буду с ним общаться и вообще если ты уверен в себе то не должен просить мой телефон посмотреть переписки» , как она называет безусловное доверие должно быть. Единственное она показала переписку что он хотел опять записаться к ней на прием а она отказалась принимать его как клиента, сославшись на то что я ей запрещаю. Ну опять же телефон показала с большим напрягом.

(Т. не хочет предоставлять автору дополнительный контроль, пока она – в статусе любовницы. Мы видим что Т. тоже мечется и не знает, как избежать косяка и слива. В расшатанном состоянии и ее границы тоже качает. Кто опишет, где ее КП и КП автора в ситуации с другом из ТГ?)

Потом случился очередной срыв у нее. У меня не получилось помочь по ее делам , вернулся поздно ночью из поездки, предупредил утром что высыпаюсь и тд( в тот день когда обещал помочь), и была волна возмущений что мне на нее плевать и т.д. После мы не виделись , было много работы и сразу после этого день рождения дочери. Все эти дни в меня летели скалки что я мало уделяю времени и тд. Я лишь сказал что у меня работа , и это не причина изливать весь этот поток. Апогей случился в день рождения дочери. Я хотел увидеться с Т., но собственно лично я выслушал тот же град скалок, и веду себя как говно, и вообще чтоб рассчитывать на эксклюзивность в отношениях я должен развестись либо полностью ее содержать, только тогда она будет общаться только со мной.

Я сказал что предлагал помощь на что услышал опять кучу брани и понял что диалог надо заканчивать . Закончился он грубо с ее стороны « иди трахай жену, на секс со мной не рассчитывай и вообще будешь только ухаживать за мной без секса или вали нафиг”. Я молча ушел ничего не ответив.

Единственное в тот же день позже написал что « моя позиция по разводу будет какая есть и не изменится по срокам и тд, материально я поддержать готов, но от истерик ее ничего хорошего не будет. На что дословно получил ответ что « Я не верю тебе, за эти полгода я достаточно с тобой настоящим без розового тумана познакомилась, не хочу с таким быть» Собственно меня послали я ничего не стал отвечать. Она тоже больше не пишет.

(Кто сопоставит черные векторы автора и Т в последнем эпизоде, начиная с “не получилось помочь по делам” и заканчивая “тоже больше не пишет”?)

У меня вопрос , ситуация под конец была очень похожа на дисбаланс с ее плюсом? , она не боялась меня потерять судя по грубости высказываний и особо не церемонясь.

(Да, ситуация была похожа, хотя в отличие от обычного дисбаланса ее плюс был нестабилен и держался на антишкатулке, хотя фигура автора действительно остывала. Но Т. все время пользовалась скалками, поэтому СЗ автора то и дело прыгала вверх)

Тем более я назвал ей реальные сроки , мы стали чаще видеться. Но от нее только претензии и скалки. И есть ли факт недовложений в отношениях с Т. с моей стороны ? Я понимаю что основной мой косяк перед Т. что не развелся одновременно с ней.

(Не то что одновременно, но и вообще не развелся)

Какие то шаги я сделал, помощь предлагал, назвал сроки примерные. Но она это все называла отсутствием действий. Она требовала чтоб я съехал от жены, я сразу сказал что этого не будет, мне и так хватает материальных затрат.

Стараюсь не думать о ней, хотя внутри тянет к ней. Но я не понимаю какие шаги делать после последней встречи. И есть ли они вообще? Кроме как восстанавливать себя и самоуважение.

(Шагов скорее всего нет. После слов, что она разглядела и больше не хочет быть вместе, любые активные шаги будут сливом. Я думаю, что уже не стоит спасать отношения с Т., ускоряясь с разводом и выполняя все условия Т. Сейчас для этого уже нет красного поля. Каких-то сливов, требующих восстановления, у автора я не вижу. Восстановить отношения с женой и обратить свое внимание на детей и экономику – неплохо бы. И имиджем заняться, чтобы уменьшить фигуру Т)

Спасибо что дочитали.