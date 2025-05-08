 

«Хочу посмотреть на салют» – Илон Маск представит США на параде в Москве

08.05.2025, 17:33, Разное
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Одну из четырёх держав-победительниц на параде 9 мая в Москве представит главный советник Белого дома Илон Маск – об этом сам предприниматель объявил журналистам перед отправкой со своего частного аэродрома в Техасе.

– Я люблю салюты. Хочу поехать в Москву, посмотреть на салют там. Считаю, что это отличный способ отпраздновать спасение американцами русских и всей планеты во Второй мировой войне, – сказал он.

Бизнесмен успокоил журналистов, отметив, что американские власти не потратят «ни цента» на организацию перелета – он полетит в Москву на старом, унаследованном от дедушки коллекционном «Хенкеле 111» из частного ангара. Таким образом, все расходы лягут на плечи предпринимателя, что соответствует духу и ценностям Республиканской партии.

В Кремле визит Маска приветствовали – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что советник Дональда Трампа прибыл в США с африканского континента, а стало быть, «впитал ненависть к расизму и нацизму с молоком матери».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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