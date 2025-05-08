Учёные заметили сильную деградацию моделей ИИ после знакомства с TikTok

Новое исследование Стэнфордского университета показало, что просмотр роликов на TikTok оказывает катастрофическое воздействие на искусственный интеллект – ведущие нейросети мира демонстрируют признаки серьёзной деградации после непродолжительного знакомства с популярной платформой.

Так, нейросеть DeepSeek, известная своей способностью к сложным математическим вычислениям, после двух часов просмотра TikTok-роликов начала допускать грубые ошибки при сложении чисел в пределах 100. Другой жертвой TikTok стал ChatGPT, который внезапно забыл все языки, кроме украинского, но и на нём может выдавать лишь бессвязный поток слов – причём даже в том случае, если запрос был на английском или китайском.

– Мы видим, как искусственный интеллект теряет свои знания и навыки, – говорит профессор Робин Андерсон. – И всё это из-за бесконечного потока бессмысленной информации, которая заполонила TikTok, и которая не имеет ни малейшей ценности. Неудивительно, что разработчики тщательно отсеивают TikTok-контент при обучении моделей, находящихся в эксплуатации. К слову, на это бесполезное исследование мы потратили 14 миллионов долларов и не собираемся останавливаться.

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