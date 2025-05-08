Мнение «аналитика»: О кошмаре и аде в Москве… Дожили?

Этот день в российской столице вышел таким, какого и старожилы не упомнят. Сложно рассказывать о нём, оставаясь в рамках цензурной лексики. Скажем так, он — «векам войдёт в тоскливое преданье».

Ну или если кто хотел увидеть адЪ на земле, так это майская Москва накануне исторического праздника.

Проблемы нарастали постепенно. И достигли девятого вала…

Мобильный интернет начал отваливаться ещё накануне, 6 мая. Но это были только цветочки. Дальше всё пошло по нарастающей.

Пошёл вал отказов в банкоматах. Во многих точках снять наличные оказалось невозможно. Эти железные ящики просто прекратили работу! Меж тем курьеры отказывались принимать карты и требовали только нал.

Тем временем стеллажи и прилавки в магазинах начали стремительно пустеть. Люди, не сговариваясь, бросились закупаться на четыре дня вперёд. И большинство из них отдавали предпочтение готовой еде. Той, что достаточно только разогреть или даже съесть холодной.

В жилых домах массово отключилось отопление. А за окном — всего +6° сейчас. Хорошо ещё, что зимняя одежда не убрана в чуланы и на склады. Хоть какой-то прок от первомайского снегопада.

Москвичи массово рванули из города. На выезде возникли такие пробки, что многие предпочли выбираться пешком. В аэропортах вообще коллапс.

И самокаты тоже дружно встали.

Говорят, в центр города лучше вообще не соваться. Там полно военной техники и вооружённых людей в форме. Впрочем, и что делать в пределах Садового кольца? Магазинчики закрыты, ресторанчики опечатаны.

А официальные СМИ стращают, что завтра-послезавтра будет ещё хуже. И сотовую связь могут вообще заглушить. Тем временем столичный мэр чуть ли не ежечасно отчитывается о сбитых беспилотниках. Что оптимизма не добавляет. Опять же ходят слухи, что это только начало: в небе замечены уже и настоящие самолёты…

И кто только всё это устроил?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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