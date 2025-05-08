Рупор кремлевской пропаганды: “За штурм”

"За штурм"

В МО РФ отчитались о первом вручении бойцам нагрудного знака «За штурм», учрежденного главой ведомства Андреем Белоусовым весной этого года. На данный момент их получили более 200 военнослужащих.

Согласно приказу, знак вручается за участие в наступательных действиях, обозначает заслуги и указывает общее число лично выполненных боевых задач в составе штурмовых и иных подразделений, приведших к взятию рубежей и объектов.

Какую тяжелейшую работу представляет штурм вражеских позиций в условиях господства дронов над полем боя — можно прикинуть по многочисленным видео с обоих сторон. И именно штурмовики ныне двигают фронт на запад, от посадки к посадке и села к селу.

❗️Поэтому подобную инициативу от МО можно только приветствовать. Ведь это именно тот знак, который говорит все за себя и того военнослужащего, кому он был вручен.

Осталось только сделать так, чтобы их обладателями становились только те, кого он реально предназначен. Впрочем, это уже вопрос организации наградного процесса в ВС РФ, а не к самому знаку.

https://t.me/rybar/70194 – цинк

Фактически, это одна из наиболее значимых наград для фронтовиков. Отмечает тех, кто шел в самое пекло.

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Источник: Colonel Cassad

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