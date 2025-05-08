Рупор кремлевской пропаганды: “За штурм”
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"За штурм"
В МО РФ отчитались о первом вручении бойцам нагрудного знака «За штурм», учрежденного главой ведомства Андреем Белоусовым весной этого года. На данный момент их получили более 200 военнослужащих.
Согласно приказу, знак вручается за участие в наступательных действиях, обозначает заслуги и указывает общее число лично выполненных боевых задач в составе штурмовых и иных подразделений, приведших к взятию рубежей и объектов.
Какую тяжелейшую работу представляет штурм вражеских позиций в условиях господства дронов над полем боя — можно прикинуть по многочисленным видео с обоих сторон. И именно штурмовики ныне двигают фронт на запад, от посадки к посадке и села к селу.
❗️Поэтому подобную инициативу от МО можно только приветствовать. Ведь это именно тот знак, который говорит все за себя и того военнослужащего, кому он был вручен.
Осталось только сделать так, чтобы их обладателями становились только те, кого он реально предназначен. Впрочем, это уже вопрос организации наградного процесса в ВС РФ, а не к самому знаку.
https://t.me/rybar/70194 – цинк
Фактически, это одна из наиболее значимых наград для фронтовиков. Отмечает тех, кто шел в самое пекло.
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Источник: Colonel Cassad
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