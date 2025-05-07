 

Михаил Ефремов сообщил о покупке электросамоката

07.05.2025, 13:33, Разное
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Вышедший по УДО Михаил Ефремов сообщил о решении проблемы с персональным запретом на управление личным автотранспортом – актёр приобрёл электросамокат.

Новый вид транспорта поможет быстро и безопасно перемещаться по городу, а иногда и «немного принять на грудь».

– После всех моих приключений за рулём я понял: чем меньше мотор, тем меньше проблем. К тому же, если что – самокат можно быстро сложить и уехать с места происшествия пешком, – отметил Ефремов, демонстрируя новинку журналистам.

Единственный минус средства индивидуальной мобильности, по словам артиста, – отсутствие багажного отделения.

– Ящик кефира туда не положишь, так же как уставшего после банкета в театре товарища, поэтому приходится теперь пользоваться доставкой, – посетовал Ефремов.

Понравилось обладателю электросамоката и возможность ездить без прав, а также низкие штрафы за нарушения ПДД – 30 тысяч рублей артист зарабатывает за пару часов работы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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